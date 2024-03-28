Себастьян Фундора заявил, что нокаутирует Тима Цзю

Претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO заявил , что нокаутируетв очном поединке.

«Это бокс и здесь может произойти все, что угодно. Не стоит удивляться, если это случится. Уверен, что смогу нокаутировать Тима Цзю. Я работал над этим весь тренировочный лагерь, это моя цель. В выходные я сделаю все, чтобы стать чемпионом мира»

Титульный поединок Тима Цзю и Себастьяна Фундоры состоится на турнире 31 марта. Изначально австралиец должен был драться против Кита Турмана.

Позднее он снялся с боя из-зав травмы и Фундора согласился заменить его. Напомним, что Тим ранее не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге.