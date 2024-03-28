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    Себастьян Фундора заявил, что нокаутирует Тима Цзю

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Тим Цзю
    Претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO Себастьян Фундора заявил, что нокаутирует Тима Цзю в очном поединке.

    Тим Цзю (слева)
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    Тим Цзю (слева)

    «Это бокс и здесь может произойти все, что угодно. Не стоит удивляться, если это случится. Уверен, что смогу нокаутировать Тима Цзю. Я работал над этим весь тренировочный лагерь, это моя цель. В выходные я сделаю все, чтобы стать чемпионом мира»

    Титульный поединок Тима Цзю и Себастьяна Фундоры состоится на турнире 31 марта. Изначально австралиец должен был драться против Кита Турмана.

    Позднее он снялся с боя из-зав травмы и Фундора согласился заменить его. Напомним, что Тим ранее не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге.

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