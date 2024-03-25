Оскар Вальдес: Мечтаю подраться с Ломаченко, он боец мирового класса

Олимпийский чемпион по боксу заявил , что мечтает подраться против бывшего обладателя трех титулов в легком весе

«Было бы глупо со стороны любого бойца упускать такую возможность. Бой против Ломаченко для меня — это бой мечты. Я давно мечтаю подраться с ним Он боец мирового класса. У тебя всегда есть шанс в боксе. У каждого бойца, который выходит на ринг, есть шанс»

Вальдес в последнем своем поединке уступил по очкам Эмануэлю Наваррете. Свой очередной бой мексиканский боксер-легковес проведет против Лиама Уилсона.

Ломаченко весной прошлого года проиграл Девину Хэйни в битве за звание абсолютного чемпиона мира. Следующий бой украинец проведет против Джорджа Камбососа.