О’Мэлли: Сэндхаген станет большой звездой, если победит Нурмагомедова

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе высказался о потенциальном поединке между его конкурентами по дивизиону с участием

«Я фанат стиля Сэндхагена, он очень опасный парень, и, вероятно, будет драться против Умара. Итак, я бы предположил, что выйду на бой и побью Мераба, и далее буду драться с победителем из этих двух. Если Сэндхаген выйдет и победит Нурмагомедова, то станет большой звездой. Я наблюдал за кучей боев Кори, и скажу, что они с Умаром Нурмагомедовым могли бы неплохо раскрутить их противостояние. Я даже не удивлюсь, если Кори победит Умара»

Кори Сэндхаген идет третьим в ростере легчайшего дивизиона UFC. Нурмагомедов занимает десятое место в рейтинге категории до 61 кг. Умар ранее никому не уступал в ММА и выиграл все 17 боев в карьере.