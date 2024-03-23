ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорЗабудьте о Joga Bonito. В сборной Бразилии полный бардак
  • 11:20
    • КХЛ перенесла матч «Спартак» — «Металлург»
  • 09:53
    • Матч между сборными России и Парагвая отменен
    Все новости спорта

    О’Мэлли: Сэндхаген станет большой звездой, если победит Нурмагомедова

    Бои ММА UFC Сборная России Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Умар Нурмагомедов
    Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли высказался о потенциальном поединке между его конкурентами по дивизиону с участием Кори Сэндхагена и Умара Нурмагомедова.

    Шон О'Мэлли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шон О'Мэлли

    «Я фанат стиля Сэндхагена, он очень опасный парень, и, вероятно, будет драться против Умара. Итак, я бы предположил, что выйду на бой и побью Мераба, и далее буду драться с победителем из этих двух. Если Сэндхаген выйдет и победит Нурмагомедова, то станет большой звездой. Я наблюдал за кучей боев Кори, и скажу, что они с Умаром Нурмагомедовым могли бы неплохо раскрутить их противостояние. Я даже не удивлюсь, если Кори победит Умара»

    Кори Сэндхаген идет третьим в ростере легчайшего дивизиона UFC. Нурмагомедов занимает десятое место в рейтинге категории до 61 кг. Умар ранее никому не уступал в ММА и выиграл все 17 боев в карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Серия «Автомобилиста» и СКА не закончится в четвертом матче?
  • «Автомобилист» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Смогут ли Англия и Бразилия определить сильнейшего?
  • Англия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Смогут ли французы взять реванш у немцев?
  • Франция — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Англия — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.97
  • Прогноз на матч Тунис — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Калинская — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  10.25
  • Прогноз на матч Алькарас — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фучович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры