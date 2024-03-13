Шакур Стивенсон опроверг свой уход из бокса и намерен провести бой 6 июля

Чемпион мира по боксу в легком весе опроверг собственное заявление о завершении карьеры и рассказал, когда проведет следующий бой.

«Я лучший боксер в мире. Я выйду в ринг, чтобы вынести очередного соперника. Ждите меня 6 июля. Я следую совету Кроуфорда. Он сказал мне: выходи, боксируй и побеждай. Именно это я и собираюсь сделать»

В последнем поединке Шакур одолел единогласным решением судей Эдвина Сантоса в битве за вакантный титул WBC в легком весе, который ранее освободил Девин Хэйни.

Стивенсон в своей профессиональной карьере еще не потерпел ни единого поражения. Ранее он выиграл все 20 боев на ринге.