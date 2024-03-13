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    Шакур Стивенсон опроверг свой уход из бокса и намерен провести бой 6 июля

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Шакур Стивенсон Девин Хэйни Теренс Кроуфорд
    Чемпион мира по боксу в легком весе Шакур Стивенсон опроверг собственное заявление о завершении карьеры и рассказал, когда проведет следующий бой.

    Шакур Стивенсон (слева)
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    Шакур Стивенсон (слева)

    «Я лучший боксер в мире. Я выйду в ринг, чтобы вынести очередного соперника. Ждите меня 6 июля. Я следую совету Кроуфорда. Он сказал мне: выходи, боксируй и побеждай. Именно это я и собираюсь сделать»

    В последнем поединке Шакур одолел единогласным решением судей Эдвина Сантоса в битве за вакантный титул WBC в легком весе, который ранее освободил Девин Хэйни.

    Стивенсон в своей профессиональной карьере еще не потерпел ни единого поражения. Ранее он выиграл все 20 боев на ринге.

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