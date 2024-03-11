О’Мэлли стал самым высокооплачиваемым бойцом на турнире UFC 299

Действующий чемпион UFC в легчайшем весестал самым высокооплачиваемым бойцом прошедшего турнира в Майами. «Сахарок» за победу надполучил 2,2 млн долларов.

Вторым в числе самых высокооплачиваемых бойцов UFC 299 стал Дастин Порье. За выигрыш нокаутом против Сен-Дини американец заработал 1,3 млн долларов.

Петр Ян, одержавший победу единогласным решением судей над Сонгом Ядонгом, получил гонорар в 411 тысяч долларов. Тяжеловес Кертис Блейдс, нокаутировавший Жаилтона Алмейду, заработал 366 тысяч долларов.

Закрыл пятерку самых высокооплачиваемых бойцов Мишель Перейра. Бразилец за победу сабмишном в первом раунде против Михала Олексейчука получил 256 тысяч долларов.