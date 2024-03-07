Майк Тайсон вернется на ринг в бою с Джейком Полом в июле

Легендарный американский боксервернется на ринг летом этого года. Его очередным соперником станет популярный блогер

Предварительно их встреча анонсирована 21 июля на турнире в Далласе. Джейк Пол в недавнем своем поединке нокаутировал в первом раунде Райана Бурланда.

Всего в активе 27-летнего американца 9 выигранных боев на ринге и одно поражение. В шести своих поединках Пол нокаутировал соперников. На ринге он выиграл у экс-бойцов UFC Диаса, Вудли, Сильвы и Аскрена.

Майку Тайсону сейчас 57 лет. В последнем бою он уступил единогласным решением судей Энтони Петтису. Тайсон в прошлом был чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.