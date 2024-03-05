Умар Нурмагомедов и Мухаммад Мокаев улучшили позиции в рейтингах UFC

По окончании турнира UFC Vegas 87 в рейтингах промоушена произошли изменения.после победы надподнялся на седьмую строчку в наилегчайшем весе.

Умар Нурмагомедов, благодаря выигрышу в противостоянии с Бекзатом Альмаханом, поднялся с 13-й на десятую позицию в рейтинге легчайшей весовой категории.

Витор Петрино ворвался в топ-15 полутяжеловесов и расположился на 15-й строчке. Бразилец в последнем поединке одолел единогласным решением судей Тайсона Педро.

Стив Эрцег теперь десятый номер в наилегчайшем дивизионе. Ранее он нокаутировал Мэтта Шнелла во втором раунде, который после поражения опустился с девятого на 11-е место в ростере.