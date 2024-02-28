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    Умар Нурмагомедов не считает Двалишвили опасным соперником

    Бои ММА UFC Сборная России Умар Нурмагомедов Генри Сехудо Мераб Двалишвили
    Непобежденный российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем дивизионе UFC, признался, что не считает Мераба Двалишвили трудным соперником для себя.

    Умар Нурмагомедов
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    Умар Нурмагомедов

    «Я окажу конкуренцию Мерабу на любом этаже. У этого парня нет техники, а все его попадания выглядят случайными. У Двалишвили хорошая физподготовка, но ничего особенного в нем нет. Я не вижу в нем в угрозы для себя»

    Умар Нурмагомедов занимает 13-ю позицию в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Ранее он одолел нокаутом в первом раунде Раони Барселоса.

    Двалишвили возглавляет ростер дивизиона до 61 кг. В предыдущем поединке Мераб победил единогласным решением судей бывшего чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо.

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