Умар Нурмагомедов не считает Двалишвили опасным соперником

Непобежденный российский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем дивизионе UFC, признался , что не считаеттрудным соперником для себя.

«Я окажу конкуренцию Мерабу на любом этаже. У этого парня нет техники, а все его попадания выглядят случайными. У Двалишвили хорошая физподготовка, но ничего особенного в нем нет. Я не вижу в нем в угрозы для себя»

Умар Нурмагомедов занимает 13-ю позицию в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Ранее он одолел нокаутом в первом раунде Раони Барселоса.

Двалишвили возглавляет ростер дивизиона до 61 кг. В предыдущем поединке Мераб победил единогласным решением судей бывшего чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо.