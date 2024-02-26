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    Отец Бенавидеса: Дэвид уничтожит Джермалла Чарло, я бы и сам побил его

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Дэвид Бенавидес Джермалл Чарло
    Хосе Бенавидес старший, отец временного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе по версии WBC Дэвида Бенавидеса уверен, что его сын легко победит Джермалла Чарло.

    Дэвид Бенавидес (слева)
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    Дэвид Бенавидес (слева)

    «Дэвид уничтожит Джермалла. Я не думаю, что это был бы захватывающий бой. Чарло не тот боец, который заслуживает поединка с Дэвидом или Альваресом на данный момент. Я бы и сам побил Чарло, это легкие деньги»

    Джермалл Чарло является чемпионом мира по боксу в среднем весе по версии WBC. В последнем поединке он выиграл единогласным решением судей у Хосе Бенавидеса младшего.

    Предыдущий соперник Чарло ранее выступал на 2 категории ниже. Хосе Бенавидес бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в полусреднем весе.

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