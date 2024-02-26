Отец Бенавидеса: Дэвид уничтожит Джермалла Чарло, я бы и сам побил его

старший, отец временного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе по версии WBC уверен , что его сын легко победит

«Дэвид уничтожит Джермалла. Я не думаю, что это был бы захватывающий бой. Чарло не тот боец, который заслуживает поединка с Дэвидом или Альваресом на данный момент. Я бы и сам побил Чарло, это легкие деньги»

Джермалл Чарло является чемпионом мира по боксу в среднем весе по версии WBC. В последнем поединке он выиграл единогласным решением судей у Хосе Бенавидеса младшего.

Предыдущий соперник Чарло ранее выступал на 2 категории ниже. Хосе Бенавидес бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в полусреднем весе.