Кори Сэндхаген назвал условие для боя с Умаром Нурмагомедовым

Топовый боец легчайшей весовой категории UFC, бывший претендент на временный титул, рассказал , при каком условии готов возобновить переговоры о поединке с

«Этот бой имеет значение, только если на кону будет стоять статус претендента на титул. В таком случае я готов подраться с Нурмагомедовым при условии, что он победит 2 марта»

Сэндхаген сейчас занимает третью строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В последнем своем поединке он одолел единогласным решением судей Марлона Веру.

Кори должен был драться с Умаром Нурмагомедовым весной прошлого года. Но тогда их поединок сорвался из-за травмы плеча россиянина. Нурмагомедов на данный момент идет 13-м в рейтинге легчайшего веса.