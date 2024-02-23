Кори Сэндхаген назвал условие для боя с Умаром Нурмагомедовым

Кори Сэндхаген (справа) Фото: globallookpress.com
«Этот бой имеет значение, только если на кону будет стоять статус претендента на титул. В таком случае я готов подраться с Нурмагомедовым при условии, что он победит 2 марта»
Сэндхаген сейчас занимает третью строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В последнем своем поединке он одолел единогласным решением судей Марлона Веру.
Кори должен был драться с Умаром Нурмагомедовым весной прошлого года. Но тогда их поединок сорвался из-за травмы плеча россиянина. Нурмагомедов на данный момент идет 13-м в рейтинге легчайшего веса.