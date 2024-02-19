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    Стали известны гонорары Волкановски и других бойцов на UFC 298

    Бои ММА UFC Мераб Двалишвили Генри Сехудо Александр Волкановски Роберт Уиттакер Пауло Коста
    UFC раскрыл информацию о гонорарах участников прошедшего номерного 298-го турнира в Анахайме. Самым высокооплачиваемым бойцом стал экс-чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    Австралиец, несмотря на поражение от Илии Топурии, заработал 1,9 млн долларов. Соперник Волкановски, одержавший победу нокаутом во втором раунде, получил 840 тысяч долларов.

    Роберт Уиттакер за выигрыш в противостоянии с Пауло Костой заработал 450 тысяч долларов. Гонорар его оппонента составил 289 тысяч долларов.

    Закрыл первую пятерку второй номер рейтинга легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили. Победа по очкам над Генри Сехудо принесла ему 220 тысяч долларов.

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