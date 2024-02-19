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    Иэн Гэрри: Ковингтон не сможет избежать боя со мной

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс Колби Ковингтон
    Непобежденный ирландский боец ММА Иэн Гэрри, выступающий в полусреднем дивизионе UFC, считает, что его поединок с Колби Ковингтоном обязательно состоится.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «У него нет выбора. Колби Ковингтон не сможет избежать боя со мной. Он не станет драться против Стивена Томпсона. Какой вообще смысл в этом поединке?»

    Ковингтон является пятым номером рейтинга полусреднего дивизиона UFC. В своем предыдущем поединке «Хаос» проиграл единогласным решением судей Леону Эдвардсу.

    Гэрри располагается на десятой строчке в рейтинге дивизиона до 77,1 кг. В последнем поединке он выиграл раздельным решением у Джеффа Нила на турнире UFC 298.

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