Иэн Гэрри: Ковингтон не сможет избежать боя со мной

Непобежденный ирландский боец ММА, выступающий в полусреднем дивизионе UFC, считает , что его поединок собязательно состоится.

«У него нет выбора. Колби Ковингтон не сможет избежать боя со мной. Он не станет драться против Стивена Томпсона. Какой вообще смысл в этом поединке?»

Ковингтон является пятым номером рейтинга полусреднего дивизиона UFC. В своем предыдущем поединке «Хаос» проиграл единогласным решением судей Леону Эдвардсу.

Гэрри располагается на десятой строчке в рейтинге дивизиона до 77,1 кг. В последнем поединке он выиграл раздельным решением у Джеффа Нила на турнире UFC 298.