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    Шон Стрикленд: Чимаев не достоин драться за пояс

    Бокс/ММА ММА UFC Хамзат Чимаев Камару Усман Шон Стрикланд
    Действующий обладатель титула UFC в среднем дивизионе Шон Стрикленд рассказал, что о думает следующем претенденте на пояс в своей категории Хамзате Чимаеве.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «Он побил парня из полусреднего дивизиона, который вышел на замену. Поэтому Чимаев не достоин драться за пояс. Хамзат умеет продавать поединки и делать шоу. Но больше он ничего не может»

    «Борз» на турнире в Абу-Даби одолел решением большинства экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана, благодаря чему получил статус претендента на титул в весе до 83,9 кг.

    Чимаев не потерпел в профессиональной карьере ни единого поражения. На его счету 13 выигранных поединков, 11 из которых были досрочными.

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