Шон Стрикленд: Чимаев не достоин драться за пояс

Действующий обладатель титула UFC в среднем дивизионе рассказал , что о думает следующем претенденте на пояс в своей категории

«Он побил парня из полусреднего дивизиона, который вышел на замену. Поэтому Чимаев не достоин драться за пояс. Хамзат умеет продавать поединки и делать шоу. Но больше он ничего не может»

«Борз» на турнире в Абу-Даби одолел решением большинства экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана, благодаря чему получил статус претендента на титул в весе до 83,9 кг.

Чимаев не потерпел в профессиональной карьере ни единого поражения. На его счету 13 выигранных поединков, 11 из которых были досрочными.