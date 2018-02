Гассиев — в финале суперсерии

Чемпион IBF в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) победил кубинца Юниера Дортикоса (22-1, 21 КО) в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и завоевал титул WBA.

Бой, прошедший в субботу в Сочи, завершился победой россиянина нокаутом в 12-м раунде.

Первая половина боя была равной, а после экватора Гассиев захватил инициативу и несколько раз потряс соперника. В заключительной трехминутке кубинец трижды упал, причем в последний раз — за канаты, и рефери дал отмашку.

К тому моменту Гассиев вел на картах двух судей со счетом 106-103, еще один рефери насчитал 105-104 в пользу россиянина.

«Хочу сказать спасибо команде Юниера. Они проделали очень серьезную работу, он очень сильный боксер с очень (как я говорил до боя) тяжелым ударом. Это тяжелый вес, и до последнего момента ты не угадаешь, кто победил. Этот бой закончился в мою пользу, а мог закончиться в его. Надеюсь, что Дортикос в порядке, без травм. Надеюсь, что он вернется и будет еще сильнее. Надеюсь, это только начало, и мы будем вместе двигаться вперед», — сказал Гассиев.

В финале WBSS Гассиев встретится с чемпионом по версиям WBC и WBO украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО). Финал суперсерии пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.

