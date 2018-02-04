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    Гассиев — в финале суперсерии

    Главные события уик-энда в профессиональном боксе

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    Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса
    Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса
    Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса в 12-м раунде поединка в Сочи и теперь встретится с Александром Усиком.

    Мурат Гассиев (Россия) – Юниер Дортикос (Куба)

    Первый тяжелый вес (до 90,7 кг)

    Чемпион IBF в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) победил кубинца Юниера Дортикоса (22-1, 21 КО) в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и завоевал титул WBA.

    Бой, прошедший в субботу в Сочи, завершился победой россиянина нокаутом в 12-м раунде.

    Первая половина боя была равной, а после экватора Гассиев захватил инициативу и несколько раз потряс соперника. В заключительной трехминутке кубинец трижды упал, причем в последний раз — за канаты, и рефери дал отмашку.

    К тому моменту Гассиев вел на картах двух судей со счетом 106-103, еще один рефери насчитал 105-104 в пользу россиянина.


    «Хочу сказать спасибо команде Юниера. Они проделали очень серьезную работу, он очень сильный боксер с очень (как я говорил до боя) тяжелым ударом. Это тяжелый вес, и до последнего момента ты не угадаешь, кто победил. Этот бой закончился в мою пользу, а мог закончиться в его. Надеюсь, что Дортикос в порядке, без травм. Надеюсь, что он вернется и будет еще сильнее. Надеюсь, это только начало, и мы будем вместе двигаться вперед», — сказал Гассиев.

    В финале WBSS Гассиев встретится с чемпионом по версиям WBC и WBO украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО). Финал суперсерии пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.


    «В финале мы выложимся на все сто, и этот бой, думаю, будет не менее зрелищным, чем встреча с Дортикосом», — отметил чемпион.

    Дортикос после боя говорил о возможном реванше и даже расплакался. «Я чувствую, что разочаровал много людей в Майами и на Кубе. В бою я отдал максимум, и я бы хотел получить реванш. Я рад, что мы в Сочи сотворили историю, показав такой яркий бой. Это тяжелое поражение, но я обещаю, что вернусь», — сказал кубинец.


    Гассиев нокаутировал Дортикоса

    Максим Власов (Россия) – Оланреваджу Дуродола (Нигерия)

    Первый тяжелый вес (до 90,7 кг)

    WBO #2, WBA/WBC #3, IBF #6 россиянин Максим Власов (42-2, 25 KO) стал победителем боя за пояс WBC Silver и звание интерконтинетального чемпиона WBA в первом тяжелом весе против нигерийца Оланреваджу Дуродолы (27-5, 25 KO).

    После 10-го раунда Дуродола отказался от продолжения борьбы из-за травмы челюсти.

    Власов избил Дурадолу

    Федор Чудинов (Россия) – Тиммо Ляйне (Финляндия)

    Второй средний вес (до 76,2 кг)

    Россиянин Федор Чудинов (17-2, 12 KO) защитил титул WBA International во втором среднем весе, победив финна Тиммо Ляйне (21-10, 6 КО) техническим нокаутом в седьмом раунде.

    Изначально Чудинов должен был драться с Бобби Ганом, но в последний момент произошла замена.

    Чудинов остановил Ляйне

    Михаил Алоян (Россия) – Оланреваджу Дуродола (Нигерия)

    Второй наилегчайший вес (до 52,2 кг)

    Российский боксер Михаил Алоян (4-0) защитил титул интернационального чемпиона WBA в весовой категории до 52,16 кг, победив никарагуанца Александра Эспиносу (15-1-2, 7 КО).

    Судьи зафиксировали победу россиянина раздельным решением — 96:95, 94:96, 96:94.

    Алоян не без проблем победил Эспиносу

    Лоуренс Околи (Великобритания) – Айзек Чемберлейн (Великобритания)

    Первый тяжелый вес (до 90,7 кг)

    В поединке небитых проспектов крузервейта британцы Лоуренс Околи (8-0, 6 КО) и Айзек Чемберлейн (9-1, 4 КО) разыграли вакантный титул WBA Continental.

    В первом раунде Чемберлейн, который помогал украинцу Александру Усику (14-0, 11 КО) в подготовке к поединку с латвийцем Майрисом Бриедисом (23-1, 18 КО), оказался в нокдауне. Во втором раунде Айзек был наказан снятием балла за клинчи и захваты рук противника. В седьмом раунде рефери отсчитал Чемберлейну еще один нокдаун.

    Несмотря на подавляющее преимущество Околи, Чемберлейн сумел продержаться все отведенные 10 раундов. Итог — 98:89, 96:90 и 97:89 в пользу Лоуренса.

    Тед Чизман (Великобритания) – Карсон Джонс (Великобритания)

    Первый средний вес (до 69,9 кг)

    Небитый 22-летний проспект первого среднего веса британец Тед Чизман (13-0, 8 KO) огорчил ветерана дивизиона и соотечественника Карсона Джонса (40-13-2, 30 KO) и завоевал вакантный пояс WBA International.

    Счет судейских записок — 99-91, 99-91 и 100-89.

    Джошуа Буатси (Великобритания) – Айзек Чемберлейн (Великобритания)

    Полутяжелый вес (до 79,4 кг)

    Бронзовый призер ОИ-2016 британец Джошуа Буатси (4-0, 3 KO) буквально вынес с ринга за два раунда соотечественника Джордана Джозефа (7-2-1, 2 KO).

    Хильберто Рамирес (Мексика) – Хабиб Ахмед (Гана)

    Второй средний вес (до 76,2 кг)

    Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес (37-0, 25 КО) нанес поражение безвестному претенденту из Ганы Хабибу Ахмеду (25-1-1, 17 КО).

    Фаворит владел инициативой, работал через джеб и методично давил на оппонента. В пятом раунде Ахмед перестал отвечать на удары Рамиреса, а уже в шестом рефери остановил одностороннее избиение.

    Для Рамиреса этот нокаут стал первым с 2014-го года.

    «Я готов драться с любым из чемпионов ради объединительного боя. Не так уж и важно, где пройдет такой бой. Я готов к любому оппоненту, и я сохраню свой титул. Я хочу быть лучшим в дивизионе и попасть в рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Для этого мне нужно драться с лучшими соперниками», — сказал Рамирес.

    Джервин Анкахас (Филиппины) – Исраэль Гонсалес (Мексика)

    Второй наилешчайший вес (до 52,2 кг)

    Чемпион IBF во втором наилегчайшем весе филиппинец Джервин Анкахас (29-1-1, 20 КО) дебютировал в США с победы над мексиканским середняком Исраэлем Гонсалесом (21-2, 8 КО).

    Уже в стартовом раунде претендент оказался на канвасе — Анкахас ушел от атаки Гонсалеса и выбросил левый хук, удар пришелся точно в челюсть соперника. В концовке седьмого раунда чемпион потряс мексиканца еще одним хуком. В 10-м раунде Анкахас задел Гонсалеса, бросился на добивание и отправил на настил левым прямым.

    Мексиканец попытался продолжить бой, но оказался в третьем нокдауне, после чего рефери остановил избиение.

    Джесси Харт (США) – Томас Авимбоно (Гана)

    Второй средний вес (до 76,2 кг)

    Экс-претендент на титул чемпиона мира и №1 рейтинга WBO американец Джесси Харт (23-1, 19 KO) сокрушил ганца Томаса Авимбоно (24-8-1, 20 KO).

    Африканец оказался на настиле уже в первом раунде. Сначала Харт отправил соперника в нокдаун правым апперкотом, а затем — комбинацией «правый-левый». После второго падения гость Техаса был не в силах продолжать поединок.

    Для Авимбоно это поражение стало четвертым кряду.

    Хосе Бенавидес (США) – Мэттью Строуд (США)

    Первый средний вес (до 69,9 кг)

    Бывший «временный» чемпион WBA в первом полусреднем весе американец Хосе Бенавидес (26-0, 17 KO) вернулся в ринг впервые с 2016-го года (пауза была связана с огнестрельным ранением в ногу), одердав победу техническим нокаутом в восьмом раунде над соотечественником Мэттью Строудом (24-6, 9 KO).

    Напомним, что Хосе Бенавидес — старший брат действующего чемпиона WBC во втором среднем весе Давида Бенавидеса.

    Том Шварц (Германия) – Самир Небо (Германия)

    Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

    №6 рейтинга WBO в тяжелом дивизионе немец Том Шварц (20-0, 13 KO) нокаутировал другого немца сирийского происхождения Самира Небо (10-2-1, 10 KO).

    Шквал ударов фаворита заставил рефери просигнализировать об окончании уже в четвертом раунде. Протесты Небо ни к чему не привели — технический нокаут.

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