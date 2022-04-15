Фрибет 3000 рублей в Фонбете. Как получить?

Букмекерская контора «Фонбет» увеличила суммудля новых игроков. Теперь размер бесплатной ставки составляет не 2000, а. Разбираемся во всех деталях предложения.

Что такое фрибет

Фрибет — бесплатная ставка. Это самое выгодное из всех типов предложений у букмекеров. Вы — выполняете простые действий, контора — зачисляет вам за это бонусную сумму, на которую можно сделать ставки, и в случае выигрыша — получить реальный выигрыш себе на счет или банковскую карту.

«Фонбет» предлагает фрибет номиналом в 3000 рублей.

Фрибет 3000 рублей в «Фонбете»

Условия получения фрибета в БК Fonbet предельно просты:

Регистрируетесь



Устанавливаете приложение на смартфон



Пополняете счет всего на 100 рублей



Радуетесь зачислению фрибета

Фрибет будет доступен к использованию сразу после выполнения первых трех пунктов.

Как воспользоваться фрибетом

3000 рублей фрибетов по сути состоят из шести штук по 500 рублей . Именно так можно воспользоваться предложением.

Ставить можно на что угодно. Минимальный коэффициент не ограничен, максимальный — 5.00.

Для всех шести ставок по 500 рублей правила получения выигрыша одинаковы: на основной счет зачислится вся сумма за вычетом самого фрибета.

Пример: делаем ставку 500 рублей с коэффициентом 2.50. 500 x 2.50 = 1250. Из 1250 вычитаем сам фрибет: 1250 — 500 = 750. 750 рублей зачисляются на ваш счет. И так все 6 раз.

Полученные средства можно или вывести на свои банковские счет/карту, или использовать уже на общих основаниях для новых ставок.

Важные детали