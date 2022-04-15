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    Фрибет 3000 рублей в Фонбете. Как получить?

    Букмекеры Фонбет
    Букмекерская контора «Фонбет» увеличила сумму фрибета для новых игроков. Теперь размер бесплатной ставки составляет не 2000, а 3000 рублей. Разбираемся во всех деталях предложения.

    Фрибет 3000 рублей в Фонбете
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    Фрибет 3000 рублей в Фонбете

    Что такое фрибет

    Фрибет — бесплатная ставка. Это самое выгодное из всех типов предложений у букмекеров. Вы — выполняете простые действий, контора — зачисляет вам за это бонусную сумму, на которую можно сделать ставки, и в случае выигрыша — получить реальный выигрыш себе на счет или банковскую карту.

    «Фонбет» предлагает фрибет номиналом в 3000 рублей.

    Фрибет 3000 рублей в «Фонбете»

    Условия получения фрибета в БК Fonbet предельно просты:

    • Регистрируетесь
    • Устанавливаете приложение на смартфон
    • Пополняете счет всего на 100 рублей
    • Радуетесь зачислению фрибета

    Фрибет будет доступен к использованию сразу после выполнения первых трех пунктов.

    Фрибет 3000

    Как воспользоваться фрибетом

    3000 рублей фрибетов по сути состоят из шести штук по 500 рублей. Именно так можно воспользоваться предложением.

    Ставить можно на что угодно. Минимальный коэффициент не ограничен, максимальный — 5.00.

    Для всех шести ставок по 500 рублей правила получения выигрыша одинаковы: на основной счет зачислится вся сумма за вычетом самого фрибета.

    Пример: делаем ставку 500 рублей с коэффициентом 2.50. 500 x 2.50 = 1250. Из 1250 вычитаем сам фрибет: 1250 — 500 = 750. 750 рублей зачисляются на ваш счет. И так все 6 раз.

    Фрибет 3000

    Полученные средства можно или вывести на свои банковские счет/карту, или использовать уже на общих основаниях для новых ставок.

    Важные детали

    • Срок проведения акции: с 15 апреля до 23:59 19 апреля 2022 года. Позже фрибет уменьшится до 2000 рублей

    • Участнику должно быть от 18 лет, паспорт РФ

    • При регистрации необходимо указывать свои настоящие данные. Это будет проверено во время обязательной верификации (онлайн или офлайн — на ваш выбор)

    • Минимальный депозит 100 рублей — требование законодательства

    • Предложением можно воспользоваться только один раз. Множественные регистрации запрещены

    • Не забывайте, что ставки — это развлечение. Не позволяйте себе тратить на них чувствительные суммы
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