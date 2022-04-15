Фрибет 3000 рублей в Фонбете. Как получить?

Что такое фрибет
Фрибет — бесплатная ставка. Это самое выгодное из всех типов предложений у букмекеров. Вы — выполняете простые действий, контора — зачисляет вам за это бонусную сумму, на которую можно сделать ставки, и в случае выигрыша — получить реальный выигрыш себе на счет или банковскую карту.
«Фонбет» предлагает фрибет номиналом в 3000 рублей.
Фрибет 3000 рублей в «Фонбете»
- Регистрируетесь
- Устанавливаете приложение на смартфон
- Пополняете счет всего на 100 рублей
- Радуетесь зачислению фрибета
Фрибет будет доступен к использованию сразу после выполнения первых трех пунктов.
Как воспользоваться фрибетом
3000 рублей фрибетов по сути
Ставить можно на что угодно. Минимальный коэффициент не ограничен, максимальный — 5.00.
Для всех шести ставок по 500 рублей правила получения выигрыша одинаковы: на основной счет зачислится вся сумма за вычетом самого фрибета.
Пример: делаем ставку 500 рублей с коэффициентом 2.50. 500 x 2.50 = 1250. Из 1250 вычитаем сам фрибет: 1250 — 500 = 750. 750 рублей зачисляются на ваш счет. И так все 6 раз.
Полученные средства можно или вывести на свои банковские счет/карту, или использовать уже на общих основаниях для новых ставок.
Важные детали
- Срок проведения акции: с 15 апреля до 23:59 19 апреля 2022 года. Позже фрибет уменьшится до 2000 рублей
- Участнику должно быть от 18 лет, паспорт РФ
- При регистрации необходимо указывать свои настоящие данные. Это будет проверено во время обязательной верификации (онлайн или офлайн — на ваш выбор)
- Минимальный депозит 100 рублей — требование законодательства
- Предложением можно воспользоваться только один раз. Множественные регистрации запрещены
- Не забывайте, что ставки — это развлечение. Не позволяйте себе тратить на них чувствительные суммы