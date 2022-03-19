300 000 рублей фрибетами в BetBoom

300 000 рублей фрибетами

Букмекерская контора BetBoom запустила новую серию. Призовой фонд —. Что нужно для участия и победы?

Как участвовать

Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на специальной странице и до 13:00 мск 20 марта угадать победителей в 4 матчах:

Среди всех, кто сделает верные прогнозы, будут пропорционально разыграны фрибеты на общую сумму 300 000 рублей.

Уведомления о полученной сумме фрибета игроки получат 21 марта в 13:00 мск.

Как отыграть фрибет

Полученные фрибеты отыгрываются путем простановки на любые спортивные события, в т.ч. экспрессы, с коэффициентами от 1.30 до 3.50.

Сумму фрибета можно разбивать на любое количество ставок. В случае успеха на реальный счет будет зачислена сумма выигрыша минус тело фрибета.

Например, вы получили фрибет 2000 рублей. Сделали ставку с коэффициентом 3.00 и она выиграла. 2000 x 3 = 6000. Из 6000 вычитаем сумму фрибета — 2000. Получаем 4000 рублей чистого выигрыша.

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