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    300 000 рублей фрибетами в BetBoom

    Букмекеры BetBoom (Бинго Бум)
    Букмекерская контора BetBoom запустила новую серию «Спортивного Оракула». Призовой фонд — 300 000 рублей фрибетами. Что нужно для участия и победы?

    «Спортивный Оракул»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спортивный Оракул»

    Как участвовать

    Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на специальной странице и до 13:00 мск 20 марта угадать победителей в 4 матчах:

    Среди всех, кто сделает верные прогнозы, будут пропорционально разыграны фрибеты на общую сумму 300 000 рублей.

    Фрибеты 300 000

    Уведомления о полученной сумме фрибета игроки получат 21 марта в 13:00 мск.

    Как отыграть фрибет

    Полученные фрибеты отыгрываются путем простановки на любые спортивные события, в т.ч. экспрессы, с коэффициентами от 1.30 до 3.50.

    Сумму фрибета можно разбивать на любое количество ставок. В случае успеха на реальный счет будет зачислена сумма выигрыша минус тело фрибета.

    Например, вы получили фрибет 2000 рублей. Сделали ставку с коэффициентом 3.00 и она выиграла. 2000 x 3 = 6000. Из 6000 вычитаем сумму фрибета — 2000. Получаем 4000 рублей чистого выигрыша.

    Фрибеты 300 000

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