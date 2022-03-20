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    «ПСЖ» не отдаст победу «Монако»

    «Монако» — «ПСЖ». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Франции, 20 марта 2022 года

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    Лионель Месси
    «Монако» на своём поле сыграет против «ПСЖ» в рамках 29-го тура Лиги 1. Матч состоится 20 марта, начало — 15:00 (мск). «Монако» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Марта 2022 года
    Монако
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    «Монако»

    «Монегаски» занимают 8-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции набрав 41 очко за 28 матчей. От еврокубковой зоны команду отделяет всего 6 очков, но то, что они туда попадут всё равно очень маловероятно.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Монако» 3 раза радовал болельщиков победами, 3 раза довольствовался ничейным результатам и 4 раза проигрывал.

    Коэффициенты матча Монако — ПСЖ

  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
    •

    С Лиги Европы команда вылетела на стадии 1/8. Соперником французов была португальская «Брага», которая по сумме двух матчей переиграла «монегасок» со счётом 1:3.

    В чемпионате Франции «Монако» показывает очень нестабильные результаты. Два тура назад команда проиграла на домашнем стадионе «Реймсу» со счётом 1:2, а после этого на выезде минимально обыграла «Марсель» (0:1). А в крайнем туре чемпионата снова потерпела поражение на выезде от «Страсбура» (1:0).

    «ПСЖ»

    «Красно-синие» остаются неизменным лидером турнирной таблицы Лиги 1 набрав 65 очков за 28 матчей. Отрыв от расположившегося ниже «Марселя» составляет 15 баллов.

    Самым большим потрясением Лиги Чемпионов стал вылет «ПСЖ» на стадии 1/8 от «Реала». Французы по сумме двух матчей проиграли со счётом 3:2.

    В Лиге 1 лидеры чемпионата последнее время чередуют неудачи с победами. Два тура назад «ПСЖ» уверенно обыграл «Сент-Этьен» (3:1), а после этого на выезде проиграл «Ницце» (1:0). А в крайнем туре чемпионата «красно-синие» встречались с «Бордо», которого разгромили со счётом 3:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 3.70, ничью букмекеры предлагают взять 4.06, а победу «ПСЖ» — за 1.95.

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    Прогноз — «ПСЖ» после вылета из ЛЧ теперь, по сути, не имеет целей на остаток сезона, но команда Маурисио Почеттино может отыграться за неудачу на европейской арене против принципиального соперника и хоть немного реабилитируется в глазах своих соперников.

    Ставка — Победа «ПСЖ» за 1.95.

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    «Монако» — «ПСЖ»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» не отдаст победу «Монако»
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