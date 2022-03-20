«Монако» на своём поле сыграет против «ПСЖ» в рамках 29-го тура Лиги 1. Матч состоится 20 марта, начало — 15:00 (мск). «Монако» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монегаски» занимают 8-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции набрав 41 очко за 28 матчей. От еврокубковой зоны команду отделяет всего 6 очков, но то, что они туда попадут всё равно очень маловероятно.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Монако» 3 раза радовал болельщиков победами, 3 раза довольствовался ничейным результатам и 4 раза проигрывал.

Коэффициенты матча Монако — ПСЖ 1 3.70 X 3.95 2 1.90 Ставка

С Лиги Европы команда вылетела на стадии 1/8. Соперником французов была португальская «Брага», которая по сумме двух матчей переиграла «монегасок» со счётом 1:3.

В чемпионате Франции «Монако» показывает очень нестабильные результаты. Два тура назад команда проиграла на домашнем стадионе «Реймсу» со счётом 1:2, а после этого на выезде минимально обыграла «Марсель» (0:1). А в крайнем туре чемпионата снова потерпела поражение на выезде от «Страсбура» (1:0).

«ПСЖ»

«Красно-синие» остаются неизменным лидером турнирной таблицы Лиги 1 набрав 65 очков за 28 матчей. Отрыв от расположившегося ниже «Марселя» составляет 15 баллов.

Самым большим потрясением Лиги Чемпионов стал вылет «ПСЖ» на стадии 1/8 от «Реала». Французы по сумме двух матчей проиграли со счётом 3:2.

В Лиге 1 лидеры чемпионата последнее время чередуют неудачи с победами. Два тура назад «ПСЖ» уверенно обыграл «Сент-Этьен» (3:1), а после этого на выезде проиграл «Ницце» (1:0). А в крайнем туре чемпионата «красно-синие» встречались с «Бордо», которого разгромили со счётом 3:0.

Прогноз и ставка

На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 3.70, ничью букмекеры предлагают взять 4.06, а победу «ПСЖ» — за 1.95.

Прогноз — «ПСЖ» после вылета из ЛЧ теперь, по сути, не имеет целей на остаток сезона, но команда Маурисио Почеттино может отыграться за неудачу на европейской арене против принципиального соперника и хоть немного реабилитируется в глазах своих соперников.

Ставка — Победа «ПСЖ» за 1.95.