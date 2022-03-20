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    Прервет ли «Рубин» победную серию ЦСКА?

    ЦСКА — «Рубин». Прогноз, ставки (к. 1.97) на футбол, РПЛ, 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Рубин»
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    ЦСКА
    Встреча 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином» состоится 20 марта. Матч на «ВЭБ-Арене» начнется в 14:00 мск. ЦСКА — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Марта 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 14:00 Рубин Рубин
  • Казань
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    ЦСКА

    ЦСКА победил в 6 последних матчах в Кубке и РПЛ и набрал больше всех очков за этот период. Отметим, что в этих встречах клуб пропустил всего лишь 2 гола при 10 забитых.

    В первом матче весенней части турнира ЦСКА в столичном дерби обыграл «Спартак» (2:0), после чего армейцы в 1/8 финала Кубка России победили на выезде «Сочи» (2:1).

    Коэффициенты матча ЦСКА — Рубин

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
    •

    Успешная серия продолжилась выездным успехом в матче с «Нижним Новогородом» (1:0) и гостевой победой в дерби с «Локомотивом» (2:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 21 туров РПЛ ЦСКА с 39 очками на 3-м месте. Разница мячей 26-17, у Заболотного 5 голов, у новичка Языджи 5 (3+2) очка в 4 матчах весны.

    «Рубин»

    Казанцы потерпели 5 поражений в 6 последних поединках в чемпионате России, а на выезде клуб не выиграл в 8 из 11 поединков (2 ничьи, 6 поражений).

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    • Весеннюю часть сезона «Рубин» начал выездным поражением от «Зенита» (2:3), а затем в матче Кубка России дома победил «Ротор» (2:1).

    В РПЛ подопечные Леонида Слуцкого прервали серию из 4-х поражений, справившись с «Ахматом» (2:1), но в последнем матче дома уступили «Ростову» (1:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 21 тура РПЛ «Рубин» с 25 очками на 10-м месте. Разница мячей 28-33. Зуев и Лисакович не сыграют из-за дисквалификаций, Хакшабанович и Дрейер приостановили свои контракты.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.43, на ничью в основное время — 4.70, а на победу «Рубина» — 7.80.

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    В матче 1-го круга РПЛ «Рубин» победил предстоящего соперника со счётом 1:0. Кроме того, казанцы не проиграли ЦСКА в 4 последних личных встречах в чемпионате России (3 победы, 1 ничья).

    Армейцы сильно зависят от игры Языджи в последних матчах, но прогнозируем, что ЦСКА не проиграет в низовом матче.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.65 и ТМ 2,5 за 1.92.

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    ЦСКА — «Рубин»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Рубин» победную серию ЦСКА?
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