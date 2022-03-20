Встреча 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином» состоится 20 марта. Матч на «ВЭБ-Арене» начнется в 14:00 мск. ЦСКА — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

ЦСКА победил в 6 последних матчах в Кубке и РПЛ и набрал больше всех очков за этот период. Отметим, что в этих встречах клуб пропустил всего лишь 2 гола при 10 забитых.

В первом матче весенней части турнира ЦСКА в столичном дерби обыграл «Спартак» (2:0), после чего армейцы в 1/8 финала Кубка России победили на выезде «Сочи» (2:1).

Коэффициенты матча ЦСКА — Рубин 1 1.40 X 4.60 2 8.50 Ставка

Успешная серия продолжилась выездным успехом в матче с «Нижним Новогородом» (1:0) и гостевой победой в дерби с «Локомотивом» (2:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 21 туров РПЛ ЦСКА с 39 очками на 3-м месте. Разница мячей 26-17, у Заболотного 5 голов, у новичка Языджи 5 (3+2) очка в 4 матчах весны.

«Рубин»

Казанцы потерпели 5 поражений в 6 последних поединках в чемпионате России, а на выезде клуб не выиграл в 8 из 11 поединков (2 ничьи, 6 поражений).

Весеннюю часть сезона «Рубин» начал выездным поражением от «Зенита» (2:3), а затем в матче Кубка России дома победил «Ротор» (2:1).

В РПЛ подопечные Леонида Слуцкого прервали серию из 4-х поражений, справившись с «Ахматом» (2:1), но в последнем матче дома уступили «Ростову» (1:2).

Календарь и таблица РПЛ

После 21 тура РПЛ «Рубин» с 25 очками на 10-м месте. Разница мячей 28-33. Зуев и Лисакович не сыграют из-за дисквалификаций, Хакшабанович и Дрейер приостановили свои контракты.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.43, на ничью в основное время — 4.70, а на победу «Рубина» — 7.80.

В матче 1-го круга РПЛ «Рубин» победил предстоящего соперника со счётом 1:0. Кроме того, казанцы не проиграли ЦСКА в 4 последних личных встречах в чемпионате России (3 победы, 1 ничья).

Армейцы сильно зависят от игры Языджи в последних матчах, но прогнозируем, что ЦСКА не проиграет в низовом матче .