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    Все новости спорта

    BetBoom: 100 000 фрибетов за верные прогнозы

    Букмекеры BetBoom (Бинго Бум)
    Букмекерская контора BetBoom запускает акцию для новых клиентов «Спортивный оракул». Призовой фонд — 100 000 фрибетов (1 фрибет = 1 рубль). Разбираемся, что нужно сделать.

    100 000 фрибетов в BetBoom
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    100 000 фрибетов в BetBoom

    Что такое фрибет?

    Фрибет это бесплатная ставка. Букмекер дает вам свои средства за выполнение определенных условий. На эти средства вы можете сделать ставку, в случае успеха которой выигрыш становится вашим.

    Фрибеты в BetBoom

    БетБум раздает фрибеты в рамках акции «Спортивный оракул».

    Чтобы принять участие нужно:
    • Зарегистрироваться в BetBoom
    • На специальной странице определить победителей трех матчей *
    • Сделать ставку от 100 рублей

    Среди всех принявших участие в акции будут разыграны 100 000 фрибетов пропорционально.

    * матчи: «Ювентус» — «Вильярреал», «Лилль» — «Челси», «Арсенал» — «Ливерпуль».

    Прогнозы можно делать до 22:00 16 марта 2022 года.

    Фрибеты на 100 000

    Розыгрыш призов запланировал на 17 марта. Фрибеты будут начислены до 13:30 мск.

    Как отыграть фрибет

    Полученные фрибеты отыгрываются путем простановки на любые спортивные события, в т.ч. экспрессы, с коэффициентами от 1.30 до 3.50.

    Сумму фрибета можно разбивать на любое количество ставок. В случае успеха на реальный счет будет зачислена сумма выигрыша минус тело фрибета.

    Фрибеты на 100 000

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