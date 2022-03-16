BetBoom: 100 000 фрибетов за верные прогнозы

Что такое фрибет?
Фрибет это бесплатная ставка. Букмекер дает вам свои средства за выполнение определенных условий. На эти средства вы можете сделать ставку, в случае успеха которой выигрыш становится вашим.
Фрибеты в BetBoom
БетБум раздает фрибеты в рамках акции «Спортивный оракул».
Чтобы принять участие нужно:
- Зарегистрироваться в BetBoom
- На специальной странице определить победителей трех матчей *
- Сделать ставку от 100 рублей
Среди всех принявших участие в акции будут разыграны 100 000 фрибетов пропорционально.
Прогнозы можно делать до 22:00 16 марта 2022 года.
Розыгрыш призов запланировал на 17 марта. Фрибеты будут начислены до 13:30 мск.
Как отыграть фрибет
Полученные фрибеты отыгрываются путем простановки на любые спортивные события, в т.ч. экспрессы, с коэффициентами от 1.30 до 3.50.
Сумму фрибета можно разбивать на