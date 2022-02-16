В спортивных трансляциях по ТВ и в интернете один из наиболее частых рекламных роликов — «Фонбет». Но широкому кругу людей не очень понятно, что такое «Фонбет», за что он предлагает деньги и как этим вообще воспользоваться. Подробно разберемся.

«Фонбет» — это букмекер

«Фонбет» — это букмекерская контора. Букмекерство — официально разрешенный и легально существующий в России вид азартных игр.

В отличие от казино или лотереи, где любой выигрыш — дело исключительно случая, букмекеры принимают ставки на спортивные события: футбол, хоккей, теннис, баскетбол и другие виды спорта.

Аналитики и алгоритмы букмекеров оценивают вероятность того или иного события в матче. Например, с каким счетом закончится матч, кто забьёт гол, сколько всего будет голов и так далее. На крупные матчи видов подобных пари сотни. Например в «Фонбете» их может набираться до 300 и выше.

Если казино можно хотя бы заподозрить в том, что оно «подкручивает», то плюс букмекеров в том, что они никак не могут повлиять на ход и результат матча.

Как делать ставки

Каждому из возможных событий в матче букмекер присваивает коэффициент, то есть вероятность, что это событие действительно произойдёт. Чем событие менее вероятно, тем больше (выше) коэффициент. И наоборот: если событие случится почти наверняка, коэффициент на него будет очень низкий.

Чтобы сделать ставку, нужно выбрать одно или несколько событий, которые могут произойти в матче, и сделать на него ставку — то есть поставить деньги. Таким образом, вы заключите с конторой пари. Если вы выиграете — получите прибыль, проиграет — потеряете поставленные деньги.

Например, возьмем условный матч «Реал» — «Алавес» из чемпионата Испании. «Реал» — фаворит, «Алавес» почти наверняка проиграет.

Букмекер это прекрасно понимает, потому коэффициент на победу «Реала» будет очень низким. Например, 1.20. А вот победа «Алавеса» в Мадриде крайне маловероятна, потому его успех будет ценен, допустим, в 15.00.

Пример части линии в «Фонбете» Фонбет

Выигрыш считается по простой формуле: Ваша ставка х Коэффициент букмекера = Ваш выигрыш.

Разберем на примере выше. Если вы поставите в «Фонбете» (но и любом другом букмекере — принцип одинаков) 1000 рублей на победу «Реала», то ваш возможный выигрыш составит всего 200 рублей. 1000 x 1.20 = 1200. Но т.к. 1000 рублей вы уже отдали букмекеру, то ваш чистый выигрыш составит всего 200 рублей.

При этом, если вы поставите на победу «Алавеса» за 15.0 те же 1000 рублей, то чистый выигрыш будет уже 14 000 рублей. 1000 x 15 = 15 000, из которых вычитаем поставленную тысячу и получаем чистыми 14 000 рублей.

Заманчиво, не так ли? Другое дело, что вероятность победы «Алавеса», раз на него такой высокий коэффициент, крайне мала, и скорее всего поставленную тысячу рублей вы проиграете.

В этом и заключается игра на ставках для болельщиков — найти какой-то баланс, чтобы и коэффициент был побольше, и вероятность выигрыша довольно ощутимой.

Однако, не будем забывать, что неожиданные результаты, когда «Реал» дома проигрывает «Алавесу» — не такая уж и редкость.

А что за деньги предлагает реклама «Фонбета»?

Как и любая другая компания в любой сфере деятельности, букмекеры, и «Фонбет» в частности, привлекают внимание потенциальных новых клиентам различными акциями.

Наиболее популярной и простой среди букмекеров является акция с бесплатной ставкой (фрибетом). Работает это просто: после регистрации букмекер бесплатно дает вам возможность сделать ставку. Если ставка выиграет, вы получите деньги, если проиграет — вы ничего не потеряете.

Резонный вопрос: они просто так раздают деньги? И да, и нет.

Конечно, какая-то часть новых игроков сумеют грамотно распорядиться предложением и сделать разумную ставку. Например, с коэффициентом от 1.80 до 2.20 — то есть уже и выигрыш ощутимый, но и вероятность еще довольно реальная.

Но другая часть бросится ставить с высокими коэффициентами, 10 и выше, и, конечно, проиграют. Но при этом, некоторые из этих людей заинтересуются самим принципом игры на ставках, и продолжат играть в «Фонбете». На это есть и расчет букмекеров.

Что важно знать новичкам

Регистрируйтесь только сами. Данные другого человека, даже близкого родственника — нарушение правил

Не пытайтесь как-либо обмануть букмекера. В любом случае служба безопасности конторы намного опытнее, и все уловки давно известны

Не забывайте, что ставки — это все же развлечение, адреналин. Считать их постоянным источником дохода нельзя

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