Олимпиада-2022: на что ставят?

Олимпиада в самом разгаре. Традиционно особое внимание болельщиков на зимних играх приковано к хоккею и фигурному катанию. Но что насчет ставок на эти виды?

LiveSport.Ru обратился к БК Олимпбет , чтобы узнать, много ли ставок принимается на Олимпиаду, и на что именно ставят?

На что ставят

Как и ожидалось, 93% ставок всей Олимпиады приходятся на хоккей. А вот второй по популярности вид спорта удивил — им оказался керлинг. На него ставят 2% игроков.

На биатлон и лыжи приходятся по 2% ставок. А вот доля сверхпопулярного фигурного катания составляет менее одного процента — 0.7%.

Сколько ставят

Средняя ставка на Олимпиаду — 807 рублей. Самая крупная из пряных на данный момент — 150 000 рублей.

Самый купный олимпийский выигрыш составил 172 000 рублей.

Как ставят на фигуристов

Среди самых популярных фигуристов, на которых делают ставки, на первом месте Марк Кондратюк (42%). А вот на Камилу Валиеву только 17%. Впрочем, женский турнир, в отличии от мужского, еще не стартовал.

Фигурное катание vs футбол

Мы попросили Olimpbet сравнить объем ставок на футбол и олимпийские игры.

Полученные данные дают ответ, почему Олимпийские игры не пользуются большим вниманием со стороны букмекеров: на футбол за то время, пока идет Олимпиада, ставок было принято в 1000 раз больше , чем на фигурное катание.

Почему так?

Одно из объяснений низкой популярности ставок на олимпиаду и фигурное катание в частности — скудная линия. В большинстве маркетов ставку можно сделать только на победителя.

Если брать отдельно фигурное катание, еще одной проблемой является высокая предсказуемость вида. Фавориты часто слишком явны, потому коэффициенты не сильно интересны.

К примеру, на победу Камилы Валиевой в женском одиночном турнире коэффициент около 1.17, и это даже несмотря на скандал.

Еще одной причиной можно назвать несовпадение ядерных аудиторий букмекерских контор и фигурного катания: вид спорта популярен у женской аудитории 50+, которая является одной из наименее многочисленных среди клиентов БК.

Не пропустите

Новым игрокам доступна еще одна акция, эксклюзивная для посетителей LiveSport.Ru: фрибет 1500 рублей + бонус 500 рублей. Вот как получить.