Фонбет: Фрибет до 2500 рублей к матчу ПСЖ — «Реал». Как получить?

Что такое фрибет
Фрибет — дословно «бесплатная ставка», то есть ставка, которую букмекер предлагает сделать клиентам без внесения всей или большей части суммы.
Фрибет 2500 рублей
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Реал» состоится 15 февраля. Фонбет — официальный беттинг-партнер обоих клубов.
Чтобы получить фрибет до 2500 рублей, нужно:
- Зарегистрироваться на этой странице
- Выбрать победителя матча
- Указать соответствующий промокод: MADRID или PARIS
- Установить приложение
- Пройти идентификацию
- Внести установочный депозит от 100 рублей и сделать на него любую ставку
Если все сделано, то на счет будут зачислены 2000 рублей.
Как отыграть фрибет
Чтобы воспользоваться фрибетом, нужно всю его сумму проставить
Максимальный коэффициент — 5.00.
В случае выигрыша вы получите всю сумму за вычетом самого фрибета. Например: ставите 2000 рублей на коэффициент 2.5. Выигрыш: 5000, из которых будет вычтен сам фрибет: 5000-2000=3000 рублей ваши, которые можно вывести или ставить дальше.
Кроме того, если при регистрации вы указали промокд MADRID, и выиграет «Реал», вы получите еще один фрибет в 500 рублей.
Если вы указали промо PARIS, и выиграет ПСЖ, то тоже получите фрибетом дополнительные 500 рублей.
Акция доступна только здесь, на сайте БК самостоятельно ее не найти.
Важные условия
Срок проведения акции: 14:00 10.02.2022 — 00:30 16.02.2022.
Дополнительный фрибет будет начислен до 20:00 16-го февраля.
Регистрироваться необходимо
Бонус можно использовать только один раз. Изменить промокод после регистрации нельзя.
Внесение минимального депозита — требование законодательства России.
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