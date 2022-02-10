Фонбет: Фрибет до 2500 рублей к матчу ПСЖ — «Реал». Как получить?

повышенным фрибетом до 2500 рублей

Букмекерская контораспециально к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов запустила акцию с. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы его получить.

Что такое фрибет

Фрибет — дословно «бесплатная ставка», то есть ставка, которую букмекер предлагает сделать клиентам без внесения всей или большей части суммы.

Фрибет 2500 рублей

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Реал» состоится 15 февраля. Фонбет — официальный беттинг-партнер обоих клубов.

Чтобы получить фрибет до 2500 рублей, нужно: Зарегистрироваться на этой странице

Выбрать победителя матча

Указать соответствующий промокод: MADRID или PARIS

Установить приложение

Пройти идентификацию

Внести установочный депозит от 100 рублей и сделать на него любую ставку

Если все сделано, то на счет будут зачислены 2000 рублей.

Как отыграть фрибет

Чтобы воспользоваться фрибетом, нужно всю его сумму проставить одной ставкой, но только на матч ПСЖ — «Реал» . Сделать это нужно успеть за 5 дней после регистрации.

Максимальный коэффициент — 5.00.

В случае выигрыша вы получите всю сумму за вычетом самого фрибета. Например: ставите 2000 рублей на коэффициент 2.5. Выигрыш: 5000, из которых будет вычтен сам фрибет: 5000-2000=3000 рублей ваши, которые можно вывести или ставить дальше.

Кроме того, если при регистрации вы указали промокд MADRID, и выиграет «Реал», вы получите еще один фрибет в 500 рублей.

Если вы указали промо PARIS, и выиграет ПСЖ, то тоже получите фрибетом дополнительные 500 рублей.

Акция доступна только здесь, на сайте БК самостоятельно ее не найти.

Важные условия

Срок проведения акции: 14:00 10.02.2022 — 00:30 16.02.2022.

Дополнительный фрибет будет начислен до 20:00 16-го февраля.

Регистрироваться необходимо только самостоятельно . Данные других людей, даже близких родственников, не подойдут. Право на фрибет будет аннулировано, а аккаунт может быть заблокирован навсегда.

Бонус можно использовать только один раз. Изменить промокод после регистрации нельзя.

Внесение минимального депозита — требование законодательства России.

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