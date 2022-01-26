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    «Новогодний Драйв» Olimpbet: эмоции победителя

    Букмекеры Олимп
    Букмекерская контора Olimpbet вручила главный приз праздничной акции — «Новогодний Драйв».

    Даниил получает Mercedes G-Class
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    Даниил получает Mercedes G-Class

    24 января «Гелендваген» получил студент из Москвы Даниил.

    Автомобиль счастливчику достался за выигрышную, но необычную ставку: 10 000 рублей на матч баскетбольной лиги Австралии. Да еще и лайве!

    В матче «Перл Уайлдкэтс» — «Кэрнс Тайпанс» Даниил поставил на тотал третьей четверти больше 38,5. Коэффициент на это был 1.81, и он сыграл. К 8100 рублей чистой прибыли добавился еще и главный приз — новенький Mercedes G-Class.

    Посмотрите на эмоции победителя:

    Победитель акции «Новогодний Драйв» забрал свой Гелендваген

    В 2022 году Olimpbet обещает много интересных акций для новых и постоянных игроков.

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