«Новогодний Драйв» Olimpbet: эмоции победителя

Букмекерская контора Olimpbet вручила главный приз праздничной акции —

24 января «Гелендваген» получил студент из Москвы Даниил.

Автомобиль счастливчику достался за выигрышную, но необычную ставку: 10 000 рублей на матч баскетбольной лиги Австралии. Да еще и лайве!

В матче «Перл Уайлдкэтс» — «Кэрнс Тайпанс» Даниил поставил на тотал третьей четверти больше 38,5. Коэффициент на это был 1.81, и он сыграл. К 8100 рублей чистой прибыли добавился еще и главный приз — новенький Mercedes G-Class .

Посмотрите на эмоции победителя:

Победитель акции «Новогодний Драйв» забрал свой Гелендваген

В 2022 году Olimpbet обещает много интересных акций для новых и постоянных игроков.