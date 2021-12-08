Olimpbet разыграет второй Mercedes в «Новогоднем драйве»

Букмекер Olimpbet в среду, 8 декабря, проведет второй розыгрыш в рамках акции

В этот раз, по итогам недели с 29 ноября по 5 декабря, будут разыграны:

PlayStation

iPhone 13

Apple Watch 7

AirPods Pro

Фрибеты от 3000 до 10 000 рублей

Mercedes C-Class

Прямая трансляция розыгрыша начнется в 16:00 по Москве. Смотреть ее можно прямо на YouTube.

Что нужно для участия?

Механика новогодней акции простая, и рассчитана на как новых, так и старых игроков Olimpbet. Все что нужно — это делать ставки по 500 рублей и с коэффициентом от 1.50.

За каждую такую ставку игроку выдается билет . Больше ставок — больше билетов. Именно среди билетов за последнюю неделю и будут разыграны призы слепым жребием.

Впрочем, если не удалось попасть в топ-11 счастливчиков, можно рассчитывать на часть от фонда фрибетов. А это 50 млн рублей.

Подробно об акции LiveSport.Ru рассказывал здесь.

Главный приз акции «Новогодний драйв» — «Гелендваген» — будет разыгран 5 января 2022 года.