Olimpbet разыграет второй Mercedes в «Новогоднем драйве»

В этот раз, по итогам недели с 29 ноября по 5 декабря, будут разыграны:
- PlayStation
- iPhone 13
- Apple Watch 7
- AirPods Pro
- Фрибеты от 3000 до 10 000 рублей
Mercedes C-Class
Прямая трансляция розыгрыша начнется в 16:00 по Москве. Смотреть ее можно прямо на YouTube.
Что нужно для участия?
Механика новогодней акции простая, и рассчитана на как новых, так и старых игроков Olimpbet. Все что нужно — это делать ставки по 500 рублей и с коэффициентом от 1.50.
За каждую такую ставку игроку выдается
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Впрочем, если не удалось попасть в топ-11 счастливчиков, можно рассчитывать на часть от фонда фрибетов. А это 50 млн рублей.
Подробно об акции LiveSport.Ru рассказывал здесь.
Главный приз акции «Новогодний драйв» — «Гелендваген» — будет разыгран 5 января 2022 года.