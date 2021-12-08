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    Olimpbet разыграет второй Mercedes в «Новогоднем драйве»

    Букмекеры Олимп
    Букмекер Olimpbet в среду, 8 декабря, проведет второй розыгрыш в рамках акции «Новогодний драйв».

    Кадр из первого розыгрыша «Новогоднего драйва»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кадр из первого розыгрыша «Новогоднего драйва»

    В этот раз, по итогам недели с 29 ноября по 5 декабря, будут разыграны:

    • PlayStation
    • iPhone 13
    • Apple Watch 7
    • AirPods Pro
    • Фрибеты от 3000 до 10 000 рублей
    • Mercedes C-Class

    Прямая трансляция розыгрыша начнется в 16:00 по Москве. Смотреть ее можно прямо на YouTube.

    Принять участие

    Что нужно для участия?

    Механика новогодней акции простая, и рассчитана на как новых, так и старых игроков Olimpbet. Все что нужно — это делать ставки по 500 рублей и с коэффициентом от 1.50.

    За каждую такую ставку игроку выдается билет. Больше ставок — больше билетов. Именно среди билетов за последнюю неделю и будут разыграны призы слепым жребием.

    Впрочем, если не удалось попасть в топ-11 счастливчиков, можно рассчитывать на часть от фонда фрибетов. А это 50 млн рублей.

    Подробно об акции LiveSport.Ru рассказывал здесь.

    Принять участие

    Главный приз акции «Новогодний драйв» — «Гелендваген» — будет разыгран 5 января 2022 года.

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