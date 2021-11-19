1хСтавка: промокод при регистрации

Букмекерская контора 1хСтавка предлагает новым клиентам большой ассортимент бонусов при регистрации, но их можно увеличить, используя специальный

Промокод у букмекеров, по сути, не отчается от промоакции при покупке любого товара или услуги в интернет-магазине. Такие коды призваны дополнительно заинтересовать новых клиентов.

Для LiveSport.Ru 1хСтавка подготовила особый промокод, увеличивающий бонус с 16 000 до 25 000 рублей — довольно существенно.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно при регистрации указать промокод LIVESPORT . Вот так:

Выберите Бонус и укажите промокод. Бонус увеличится с 16 до 25 тысяч рублей 1хСтавка

Подробнее о том, как затем превратить бонусные рубли в настоящие, мы рассказывали здесь.

Если изложить суть кратко, то бонус — это удвоение вашего первого пополнения счета. Закинули 5000 рублей — букмекер добавляет еще 5000 на бонусный счет. Но чтобы затем перевести бонусы в рубли нужно сделать определённое количество ставок с коэффициентом от 1.50.

Промокод доступен бессрочно, но после применения им надо воспользоваться за 30 дней.

1хСтавка: бонус 25 000 рублей при регистрации. Как получить?