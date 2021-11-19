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    1хСтавка: промокод при регистрации

    Букмекеры 1хСтавка
    Букмекерская контора 1хСтавка предлагает новым клиентам большой ассортимент бонусов при регистрации, но их можно увеличить, используя специальный промокод.

    Промокод LIVESPORT для 1хСтавка
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    Промокод LIVESPORT для 1хСтавка

    Промокод у букмекеров, по сути, не отчается от промоакции при покупке любого товара или услуги в интернет-магазине. Такие коды призваны дополнительно заинтересовать новых клиентов.

    Для LiveSport.Ru 1хСтавка подготовила особый промокод, увеличивающий бонус с 16 000 до 25 000 рублей — довольно существенно.

    Чтобы воспользоваться предложением, нужно при регистрации указать промокод LIVESPORT. Вот так:

    Выберите Бонус и укажите промокод. Бонус увеличится с 16 до 25 тысяч рублей
    1хСтавка

    Подробнее о том, как затем превратить бонусные рубли в настоящие, мы рассказывали здесь.

    Бонус 25 000

    Если изложить суть кратко, то бонус — это удвоение вашего первого пополнения счета. Закинули 5000 рублей — букмекер добавляет еще 5000 на бонусный счет. Но чтобы затем перевести бонусы в рубли нужно сделать определённое количество ставок с коэффициентом от 1.50.

    Промокод доступен бессрочно, но после применения им надо воспользоваться за 30 дней.

    1хСтавка: бонус 25 000 рублей при регистрации. Как получить?

    Обращаем ваше внимание, что при регистрации нужно указывать строго свои личные данные. Если в процессе проверки и верификации выявится несоответствие информации, аккаунт может быть заблокирован.

    Бонус 25 000
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