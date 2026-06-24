«Ред Булл Ринг», три дня гонок, с одной стороны — зелёные склоны и альпийские луга, с другой — величественные горы, а сверху всё это накрывает невероятное по красоте небо Штирии.

Кими Антонелли продолжает своё лидерство в сезоне, Хэмилтон после Барселоны идёт на втором месте, сокращая свой отрыв. Нас ждёт очередной напряженный этап уже в эти выходные.

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