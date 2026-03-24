Клиент букмекерской компании BetBoom собрал экспресс с коэффициентом 1 066.30 и выиграл 266 575 рублей, поставив всего 250.

Клиента BetBoom угадал исходы 8 матчей Dota 2 ESL One Birmingham 2026 BetBoom

Ставки были сделаны в рамках групповой стадии турнира ESL One Birmingham 2026 по Dota 2.

Клиент BetBoom собрал 8 прогнозов с коэффициентами от 2.00 до 5.00. В купоне были ставки на исходы матчей, включая ничьи, которые подразумевает групповой этап турнира.

В экспрессе была неожиданная ставка на победу Aurora Gaming против Team Falcons с коэффициентом 5.00. Скорее всего, клиент BetBoom проанализировал прошлую встречу команд в рамках DreamLeague Season 2 8, которая также закончилась счетом 2:0.

Первая карта была затяжной, только к 36 минуте Aurora удалось взять инициативу и победить. Вторую же карту Aurora начала более уверенно, завершив матч за 26 минут с преимуществом в 30 000 золота.

ESL One Birmingham 2026 будет проходить до 29 марта, сумма призовых составляет 1 000 000$. Среди фаворитов турнира: Tundra, Team Spirit и Aurora.