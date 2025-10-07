На прошедшей неделе в Fonbet Чемпионате КХЛ прошло несколько особенных поединков, которые получили название «Доброматчи» и были приурочены ко Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом, который отмечают в первую среду октября.

Акция ДоброFON FONBET

Благотворительная программа ДоброFON умножила общее количество зрителей этих матчей на 100, а полученную сумму отправила в фонд «Подарок Ангелу», который оказывает системную патронажную помощь детям с церебральным параличом и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Наши социальные инициативы в рамках программы ДоброFON остаются важным направлением деятельности компании. Акцию в поддержку детей с церебральным параличом мы проводим уже не первый год, и с каждым годом сумма средств на благотворительность увеличивается. В этом есть огромная заслуга наших партнеров — они вовлечены в эту деятельность, помогают с организацией предматчевых активностей и привлекают огромное внимание к важным социальным проблемам и благотворительным инициативам. Валентин Голованов управляющий акционер FONBET

Металлург — Сибирь Фонбет

Первым благотворительную эстафету запустил магнитогорский «Металлург». 29 сентября подопечные Андрея Разина обыграли на своем льду новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:3. Эту встречу магнитогорцы провели в необычном комплекте: игровые свитеры каждого из клубов выбрали голосованием на сайте «Корпорации Добра», а разрисовывали форму дети с церебральным параличом. Под сводами «Арены Металлург» собралось 7270 зрителей, которые увидели вбрасывание легенды «Металлурга» Сергея Мозякина и подопечного фонда «Подарок Ангелу».

Сергей Мозякин (справа) Фонбет

Второй Доброматч прошел в Омске 3 октября — местный «Авангард» при полных трибунах обыграл в принципиальной встрече ярославский «Локомотив» со счетом 4:1. Специальным гостем на этой встрече стала двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр и амбассадор «Корпорации Добра» Евгения Медведева, которая провела автограф-сессию и показала номер на льду. Эту встречу на «G-Drive Арене»посетило 12011 человек.

Авангард — Локомотив Фонбет

И завершил этот марафон благотворительности уфимский «Салават Юлаев» — в воскресенье башкирский клуб обыграл «Сочи» со счетом 3:1. Перед игрой в фойе арены прошла автограф-сессия легенды уфимского хоккея Виталия Прошкина, который затем провел стартовое вбрасывание с подопечным фонда. Воскресный матч собрал на «Уфа Арене» 8246 зрителей.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отметил это особенное мероприятие в послематчевой пресс-конференции: «Это супер. Если хоккей может помочь детям или кому-либо, то это надо делать как можно чаще. Это даёт эмоции и делается добро для людей, которые нуждаются в помощи».

Салават — Сочи Фонбет

Общее количество зрителей на Доброматчах составило 27 527 человек. Благотворительная программа «ДоброFON» умножила это количество на 100, а полученная сумма в 2 752 700 рублей отправится в благотворительный фонд «Подарок Ангелу».