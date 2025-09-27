В субботу, 27 сентября, пройдет первое мадридское дерби в этом сезоне — «Атлетико» примет «Реал» на «Ванда Метрополитано». Амбассадоры BetBoom Андрей Панков и Никита Ковальчук дали свои прогнозы на противостояние.

Андрей Панков и Никита Ковальчук BetBoom

«Реал» в Ла Лиге пока единственный идет без потерянных очков. Какие шансы у «Атлетико» прервать удачную серию?

Ковальчук: «Главная проблема "Атлетико" в том, что команда сейчас не дотягивает до уровня "Реала" и "Барселоны". "Матрасникам" в первую очередь нужно победить самих себя. Диего Симеоне находится в метаниях между попыткой создать что-то новое и возвратом к старым, проверенным подходам. Из-за этого их игра нестабильна. К тому же, "Атлетико" не очень хорошо чувствует себя под прессингом, а "Реал" сейчас давит отлично. Шансы хозяев прервать победную серию гостей выглядят невысокими»

Панков: «Шансы у "Атлетико" совсем призрачные. "Реал" сейчас — это просто каток. С каждым матчем под руководством Алонсо команда выглядит все сильнее, а Мбаппе и вовсе выдает лучший футбол в своей карьере. "Атлетико" же, наоборот, в полном раздрае: один из худших стартов за много лет, летние трансферы не работают, Симеоне словно не знает, за что хвататься, плюс травмы. В таком состоянии ждать от них победы над супермотивированным "Реалом" — слишком наивно»

Можно сказать, что поражение в данном матче окончательно выбьет «Атлетико» из претендентов на Ла Лигу?

Ковальчук: «Текущее состояние команды подтверждает, что "Атлетико" не готов бороться с лидерами. Пока Симеоне ищет оптимальную схему и баланс между атакой и обороной, команда теряет очки. Поражение от главного соперника окончательно закрепит их нынешний статус аутсайдера в чемпионской гонке»

Панков: «Мне кажется, они уже итак из нее выпали. Хотя, мы же знаем Ла Лигу — там все друг друга рано или поздно догоняют, такое бывало не раз. Но сейчас "Атлетико" настолько неважно выглядит, что поражение от "Реала" скорее всего поставит жирный крест на всех их чемпионских амбициях. Даже теоретических»

Кто или что может стать Х-фактором в матче?

Ковальчук: «Со стороны "Реала" ключевыми фигурами станут вернувшиеся в строй Беллингем и Камавинга, которые добавляют вариативности и мощи в полузащиту. Также серьезным фактором может новичок Мастантуоно, чей дриблинг и скорость создадут проблемы защите "Атлетико". ».

Панков: «Со стороны "Реала" таким фактором, безусловно, является Мбаппе. Если же говорить о "Атлетико", то главная надежда — Альварес. Аргентинец на неделе уже в одиночку принес команде победу, оформив хет-трик, и именно на него будет сделан главный упор в атаке».

Мбаппе не ушел с поля без забитого мяча в 8 из 9 игр этого сезона. Стоит проверить его гол в данном матче?

Ковальчук: «В этом матче упор будет сделан не на конкретного бомбардира, а на общее доминирование "Реала". Ожидаю, что "Атлетико" замкнется в обороне, поэтому ставка на гол Мбаппе не выглядит такой же очевидной, как в других играх сезона. Игра может сложиться так, что решат другие исполнители»

Панков: «Однозначно да! Его гол — одна из самых очевидных ставок (коэффициент 2.16 в BetBoom). Я бы даже подумал о том, что он может записать на свой счет дубль. Мбаппе сейчас на пике: лидер "Реала", лидер атак, даже лидер прессинга»

Какая на твой взгляд наиболее интересная ставка на матч?

Ковальчук: «Тотал меньше 2.5 голов (коэффициент 2.23 в BetBoom) и тотал больше 5.5 желтых карточек (коэффициент 1.93 в BetBoom). "Атлетико" будет глухо обороняться, а матч обещает быть нервным и грубым»

Панков: «Кроме вышеупомянутого гола Мбаппе, на мой взгляд, самый интересный вариант — это победа "Реала" с форой (-1.5) (коэффициент 4.00 в BetBoom). Выглядит очень убедительно»

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Матч начнется в 17:15 по московскому времени. Пользователи BetBoom практически единогласно считают «Реал» фаворитом — 98% ставок пришлось на их победу. Тем не менее, за последние 10 личных встреч счет между командами равный — по 3 победы и 4 ничьих. Победа команды Алонсо идет с коэффициентом 2.23.