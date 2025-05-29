Букмекеры научили спортивные федерации бороться за свое внимание, рассказал генеральный секретарь федерации Водных видов спорта России, выступая на форуме для представителей спортивной индустрии

В рамках сессии «Старт 2.0: перспективы и возможности спортивного бизнеса» Габдуллин отметил, что последние три года научили спортивные федерации создавать новые продукты, расширять свою аудиторию и конкурировать между собой за внимание со стороны беттинговой отрасли.

Но главное, чему нас научили букмекеры, — качественно проводить ивенты, работать с соцсетями, выходить на федеральные каналы и развивать личный бренд чемпионов, делая их интересными и привлекательными для молодой аудитории. Радмир Габдуллин

В свою очередь советник генерального директора Fonbet Николай Оганезов заявил, что федерациям важно становиться креативными и создавать маркетинговые программы, которые будут интересны лидерам букмекерской отрасли.

Оганезов также согласился с мнением Габдуллина, что федерациям необходимо быть гибкими в переговорах и учитывать интересы представителей бизнеса.

«Со своей стороны букмекеры с радостью поделятся экспертизой и даже готовы привезти “маркетинговый десант” , который поможет федерациям с организацией мероприятий и выводом их продуктов на качественно новый уровень», — подчеркнул Оганезов.

Отдельно Николай рассказал о том, что помимо поддержки профессионального спорта легальные букмекеры активно участвуют в развитии новых видов спорта. Так, компания Fonbet уже несколько лет сотрудничает с федерацией спортивного программирования, совместно с которой создала платформу Foncode.

На новые виды спорта почти нет ставок, и речь о коммерческой выгоде для букмекера здесь не идет. Однако их поддержка со стороны букмекеров все равно присутствует в виде социального спонсорства и работы на перспективу. Такая позиция позволяет либо выйти на новый, ранее не задействованный сегмент аудитории, либо поддержать значимый для общества спортивный проект, не имеющий коммерческой перспективы, что в обоих случаях является стратегически важным шагом для крупнейшего в стране букмекера. Николай Оганезов

При этом Оганезов также подчеркнул важную роль целевых отчислений от азартных игр, которые идут на развитие профессионального, массового и детско-юношеского спорта. В 2024 году они составили 2% от выручки, с 1 января 2026 года по указу президента РФ Владимира Путина их размер увеличится до 2,25%, а с января 2028 — до 2,5%.

«Зарабатываемые букмекерскими компаниями средства идут на развитие спорта: в 2024 году общий размер обязательных отчислений составил 35,3 млрд рублей, доля FONBET превысила 12 млрд рублей — это в два раза больше, чем в 2023 году», — сказал Оганезов.