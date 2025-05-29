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    Букмекеры научили спортивные федерации бороться за свое внимание

    Новости букмекеров Фонбет
    Букмекеры научили спортивные федерации бороться за свое внимание, рассказал генеральный секретарь федерации Водных видов спорта России Радмир Габдуллин, выступая на форуме для представителей спортивной индустрии Masters of Sport.

    Николай Оганезов
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    Николай Оганезов

    В рамках сессии «Старт 2.0: перспективы и возможности спортивного бизнеса» Габдуллин отметил, что последние три года научили спортивные федерации создавать новые продукты, расширять свою аудиторию и конкурировать между собой за внимание со стороны беттинговой отрасли.

  • Но главное, чему нас научили букмекеры, — качественно проводить ивенты, работать с соцсетями, выходить на федеральные каналы и развивать личный бренд чемпионов, делая их интересными и привлекательными для молодой аудитории.
  • Радмир Габдуллин

    • В свою очередь советник генерального директора Fonbet Николай Оганезов заявил, что федерациям важно становиться креативными и создавать маркетинговые программы, которые будут интересны лидерам букмекерской отрасли.

    Оганезов также согласился с мнением Габдуллина, что федерациям необходимо быть гибкими в переговорах и учитывать интересы представителей бизнеса.

    «Со своей стороны букмекеры с радостью поделятся экспертизой и даже готовы привезти “маркетинговый десант” , который поможет федерациям с организацией мероприятий и выводом их продуктов на качественно новый уровень», — подчеркнул Оганезов.

    Отдельно Николай рассказал о том, что помимо поддержки профессионального спорта легальные букмекеры активно участвуют в развитии новых видов спорта. Так, компания Fonbet уже несколько лет сотрудничает с федерацией спортивного программирования, совместно с которой создала платформу Foncode.

  • На новые виды спорта почти нет ставок, и речь о коммерческой выгоде для букмекера здесь не идет. Однако их поддержка со стороны букмекеров все равно присутствует в виде социального спонсорства и работы на перспективу. Такая позиция позволяет либо выйти на новый, ранее не задействованный сегмент аудитории, либо поддержать значимый для общества спортивный проект, не имеющий коммерческой перспективы, что в обоих случаях является стратегически важным шагом для крупнейшего в стране букмекера.
  • Николай Оганезов

    • При этом Оганезов также подчеркнул важную роль целевых отчислений от азартных игр, которые идут на развитие профессионального, массового и детско-юношеского спорта. В 2024 году они составили 2% от выручки, с 1 января 2026 года по указу президента РФ Владимира Путина их размер увеличится до 2,25%, а с января 2028 — до 2,5%.

    «Зарабатываемые букмекерскими компаниями средства идут на развитие спорта: в 2024 году общий размер обязательных отчислений составил 35,3 млрд рублей, доля FONBET превысила 12 млрд рублей — это в два раза больше, чем в 2023 году», — сказал Оганезов.

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