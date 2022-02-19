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    Хоккеисты защищают титул. Анонс событий на Олимпиаде-2022 20 февраля

    Пекин-2022 20 февраля: расписание соревнований и телетрансляций, где и за кого болеть

    Пекин-2022 Сборная России Горные лыжи Бобслей Лыжные гонки Фигурное катание Хоккей Кёрлинг
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    Сборная России по хоккею
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    Сборная России по хоккею
    Вот и все, Олимпийские игры в Пекине подошли к своему концу, до церемонии открытия осталось менее суток. В заключительный день ОИ-2022 будет разыграно 5 комплектов наград в пяти видах спорта. Нас, конечно, интересует золото хоккейного турнира, за которое наши парни будут биться с финнами.

    Горные лыжи

    Не обошлось без смешанной дисциплины и в горных лыжах — это параллельный командный слалом с четверкой спортсменов от каждой страны и очными дуэлями на счет.

    Из-за неблагоприятных погодных условий последнюю гонку горнолыжников пришлось перенести с 19 февраля на заключительный день Олимпиады.

    Юлия Плешкова

    Главные фавориты — швейцарцы, завоевавшие четыре года назад в Пхенчхане золото. Россияне Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова, Александр Андриенко и Иван Кузнецов погоняются в 1/8 финала с итальянцами.

    04:00. Горные лыжи. Смешанные команды. Параллельный слалом
    • Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

    Керлинг

    Последние медали в керлинге разыграют девушки — в финальном поединке встретятся сборные Японии и Великобритании, выбившие в полуфиналах первые две команды мирового рейтинга.

  • Рекорд по медалям. Сборная России 19 февраля на Олимпиаде-2022
  • Результаты соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине 19 февраля. Все, чем запомнился пятнадцатый день Олимпиады
  • Сегодня

    • Примечательно, что четыре года назад в Пхченчхане оба нынешних финалиста проиграли свои полуфиналы и встретились в матче за бронзу. Японки тогда победили 5:3.

    04:05. Кёрлинг. Женщины. Финал. Япония — Великобритания
    • Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн

    Бобслей

    Финальные спуски проведут бобслеисты на четверках. Россию представляют квартеты Ростислав Гайтюкевич/ Михаил Мордасов/Павел Травкин/Алексей Лаптев и Максим Андриянов/Алексей Зайцев/Владислав Жаровцев/Дмитрий Лопин.

    Россияне надеются на бронзу

    В теории экипажи Гайтюкевича и Андрианова могут включиться в борьбу за бронзу, но для этого необходимо идеально пройти трассу и дождаться ошибок лидеров.

    Пока же за золото ведут борьбу два немецких экипажа под руководством Йоханнеса Лохнера и Франческо Фридриха, а на бронзу претендует канадский квартет Джастина Криппса.

    04:30. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
    06:20. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

    Лыжные гонки

    В последний день Олимпиады в Пекине лыжницы пробегут масс-старт на 30 километров. Россию представляют Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

  • Золото и серебро в лыжах, серебро и бронза в фигурном
  • 27 фото
  • Сегодня

    • Главной фавориткой в борьбе за золото безоговорочно является норвежка Тереза Йохауг, уже завоевавшая высшие награды в скиатлоне и индивидуальной гонке на 10 км.

    Борьбу ей попытаются навязать американка Джессика Диггинс и шведская лыжница Фрида Карлссон.

    Наталья Непряева

    Непряева, на счету которой серебро скиатлона, постарается оказаться на пьедестале, но борьбу за медали ей навяжут еще и норвежка Хайди Венг с шведкой Эббой Андерссон.

    06:00. Лыжные гонки. Женщины. 30 км (масс-старт). Свободный стиль
    • Прямая трансляция:Первый канал, Онлайн
    • Комментатор: Андрей Арих, Дмитрий Терехов

    Хоккей

    По традиции, финал мужского олимпийского турнира проходит в день закрытия Игр.

    Финляндия — фаворит, но российские хоккеисты постараются защитить титул и второй раз подряд выиграть золото.

  • Максимальное напряжение. Россия вышла в финал, обыграв в серии буллитов Швецию
  • Полуфинальная игра против Швеции оказалась самой трудной и нервной для России, но серия буллитов решила исход встречи в пользу команды Жамнова
  • Вчера

    • Восемь лет назад финская сборная разрушила мечту сборной России стать олимпийскими чемпионами дома, в Сочи, выбив наших парней из розыгрыша еще в четвертьфинале.

    Сейчас команда Алексея Жамнова подходит к решающему матчу на фоне героической победы по буллитам в полуфинале над Швецией.

    Сборная России

    Тяжелый матч уже сказался на шведах, всухую проигравших словакам в матче за бронзу, но и Россия нередко проваливается после вытащенных на зубах игр.

    Тем более, что финны свой полуфинал провели раньше и выиграли быстрее. Тем не менее, болеем за наших.

    07:10. Хоккей. Мужчины. Финал. Россия — Финляндия
    • Прямая трансляция: 1tv.ru, Первый канал, Live, Прогноз
    • Комментатор: Денис Казанский, Игорь Ларионов

    Что еще посмотреть?

    Олимпийский турнир по фигурному катания уже завершился, но по традиции, в последний день Игр фигуристы проводят показательные выступления, которые смотреть не менее интересно, чем соревнования.

  • Бронза в фристайле, финал в хоккее
  • 20 фото
  • Сегодня

    • Груз ответственности уже сброшен с плеч, медали отпразднованы, а слезы разочарования выплаканы и можно покататься расслабленно и от души. Тем более, что и номера во время показательных выступлений куда менее формальные, чем в соревновательной программе.

    Анна Щербакова

    Для участия в гала-вечере фигуристов отбираются призеры в каждом виде и другие фигуристы на усмотрение организаторов. Отметим, что Камила Валиева не вошла в число этих фигуристок.

    07:00. Фигурное катание. Показательные выступления
    • Прямая трансляция: Россия 1
    • Комментатор: Андрей Журанков

    Завершается Олимпиада в Пекине церемонией закрытия, которая, наверняка, будет не менее красочной и яркой, чем открывающая.

  • Церемония открытия Олимпиады-2022
  • 27 фото
  • 05/02/2022

    • Знаменосцем сборной России на церемонии закрытия, скорее всего, будет свежетитулованный Король лыж — Александр Большунов.

    15:00. Церемония закрытия ОИ-2022
    • Прямая трансляция: Первый канал

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет скоро станет окончательным — следить за ним можно здесь.

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