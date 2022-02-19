Хоккеисты защищают титул. Анонс событий на Олимпиаде-2022 20 февраля

Горные лыжи
Не обошлось без смешанной дисциплины и в горных лыжах — это параллельный командный слалом с четверкой спортсменов от каждой страны и очными дуэлями на счет.
Из-за неблагоприятных погодных условий последнюю гонку горнолыжников пришлось перенести с 19 февраля на заключительный день Олимпиады.
Главные фавориты — швейцарцы, завоевавшие четыре года назад в Пхенчхане золото. Россияне Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова, Александр Андриенко и Иван Кузнецов погоняются в 1/8 финала с итальянцами.
04:00. Горные лыжи. Смешанные команды. Параллельный слалом
- Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн
Керлинг
Последние медали в керлинге разыграют девушки — в финальном поединке встретятся сборные Японии и Великобритании, выбившие в полуфиналах первые две команды мирового рейтинга.
Примечательно, что четыре года назад в Пхченчхане оба нынешних финалиста проиграли свои полуфиналы и встретились в матче за бронзу. Японки тогда победили 5:3.
04:05. Кёрлинг. Женщины. Финал. Япония — Великобритания
- Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн
Бобслей
Финальные спуски проведут бобслеисты на четверках. Россию представляют квартеты Ростислав Гайтюкевич/ Михаил Мордасов/Павел Травкин/Алексей Лаптев и Максим Андриянов/Алексей Зайцев/Владислав Жаровцев/Дмитрий Лопин.
В теории экипажи Гайтюкевича и Андрианова могут включиться в борьбу за бронзу, но для этого необходимо идеально пройти трассу и дождаться ошибок лидеров.
Пока же за золото ведут борьбу два немецких экипажа под руководством Йоханнеса Лохнера и Франческо Фридриха, а на бронзу претендует канадский квартет Джастина Криппса.
04:30. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
06:20. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
Лыжные гонки
В последний день Олимпиады в Пекине лыжницы пробегут масс-старт на 30 километров. Россию представляют Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.
Главной фавориткой в борьбе за золото безоговорочно является норвежка Тереза Йохауг, уже завоевавшая высшие награды в скиатлоне и индивидуальной гонке на 10 км.
Борьбу ей попытаются навязать американка Джессика Диггинс и шведская лыжница Фрида Карлссон.
Непряева, на счету которой серебро скиатлона, постарается оказаться на пьедестале, но борьбу за медали ей навяжут еще и норвежка Хайди Венг с шведкой Эббой Андерссон.
06:00. Лыжные гонки. Женщины. 30 км (масс-старт). Свободный стиль
- Прямая трансляция:Первый канал, Онлайн
- Комментатор: Андрей Арих, Дмитрий Терехов
Хоккей
По традиции, финал мужского олимпийского турнира проходит в день закрытия Игр.
Финляндия — фаворит, но российские хоккеисты постараются защитить титул и второй раз подряд выиграть золото.
Восемь лет назад финская сборная разрушила мечту сборной России стать олимпийскими чемпионами дома, в Сочи, выбив наших парней из розыгрыша еще в четвертьфинале.
Сейчас команда Алексея Жамнова подходит к решающему матчу на фоне героической победы по буллитам в полуфинале над Швецией.
Тяжелый матч уже сказался на шведах, всухую проигравших словакам в матче за бронзу, но и Россия нередко проваливается после вытащенных на зубах игр.
Тем более, что финны свой полуфинал провели раньше и выиграли быстрее. Тем не менее, болеем за наших.
07:10. Хоккей. Мужчины. Финал. Россия — Финляндия
Что еще посмотреть?
Олимпийский турнир по фигурному катания уже завершился, но по традиции, в последний день Игр фигуристы проводят показательные выступления, которые смотреть не менее интересно, чем соревнования.
Груз ответственности уже сброшен с плеч, медали отпразднованы, а слезы разочарования выплаканы и можно покататься расслабленно и от души. Тем более, что и номера во время показательных выступлений куда менее формальные, чем в соревновательной программе.
Для участия в гала-вечере фигуристов отбираются призеры в каждом виде и другие фигуристы на усмотрение организаторов. Отметим, что Камила Валиева не вошла в число этих фигуристок.
07:00. Фигурное катание. Показательные выступления
- Прямая трансляция: Россия 1
- Комментатор: Андрей Журанков
Завершается Олимпиада в Пекине церемонией закрытия, которая, наверняка, будет не менее красочной и яркой, чем открывающая.
Знаменосцем сборной России на церемонии закрытия, скорее всего, будет свежетитулованный Король лыж — Александр Большунов.
15:00. Церемония закрытия ОИ-2022
- Прямая трансляция: Первый канал
За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет скоро станет окончательным — следить за ним можно здесь.