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    Президент ЦСКА — о Шведе: Время — лучший лекарь

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА
    Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии баскетболиста армейцев Алексея Шведа после избиения.

    Алексей Швед
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    Алексей Швед

    «Сейчас не нужны никакие оперативные вмешательства. У него постельный режим. Он позитивно настроен.

    К нему приходили ребята, главный тренер. Некоторое время будет в больнице, а потом выпишут на домашнее лечение. Нужно время. Банальная фраза: время — лучший лекарь. Покой и время», — приводит слова Ватутина Sport24.

    Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

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