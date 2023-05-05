Президент ЦСКА — о Шведе: Время — лучший лекарь

Президент московскогорассказал о состоянии баскетболиста армейцевпосле избиения.

«Сейчас не нужны никакие оперативные вмешательства. У него постельный режим. Он позитивно настроен.

К нему приходили ребята, главный тренер. Некоторое время будет в больнице, а потом выпишут на домашнее лечение. Нужно время. Банальная фраза: время — лучший лекарь. Покой и время», — приводит слова Ватутина Sport24.

Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.