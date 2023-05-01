Секулич: Мы играли хорошо, где-то нам повезло

Главный тренер краснодарскогопрокомментировал победу в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с(103:100 ОТ).

«Очевидно, что мы очень счастливы победить в этом матче и серии. Мы обыграли не просто ЦСКА, но и многих классных игроков в его составе, продемонстрировали сердце и борьбу. Они поддали нам под зад в предыдущей встрече, и мы приехали, чтобы доказать — это был просто неудачный день. Мы играли хорошо, где-то нам повезло, и мы сумели пробиться в исторический для "Локо" финал.

Не подумайте, что я пользуюсь ситуацией — просто со всем уважением хочу пожелать ЦСКА удачи в серии за третье место. Хочу добавить, что я видел много великих игроков, тренировал много великих игроков, но то, что показывает Алексей Швед на площадке, то, что он дает ЦСКА — это просто потрясающе, особенно с учетом пропущенных из-за травмы двух месяцев», — приводит слова Секулича официальный сайт лиги.

Таким образом, «Локомотив» выиграл в серии до четырех побед со счетом 4-3, а ЦСКА впервые в истории Единой лиги не вышел в финал турнира.

В финале турнира краснодарцы сыграют с победителем пары УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург).