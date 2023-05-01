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    Райкович: Как профессионалы, мы должны были справиться с давлением, но не смогли

    Баскетбол Лига ВТБ Локомотив-Кубань ЦСКА
    Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение подопечных в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

    Эмил Райкович
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    Эмил Райкович

    «Тяжелое поражение. Поздравляю "Локомотив" с выходом в финал. Проблемы в этом сезоне пришли к нам в ключевой момент, травмы Шведа и Милутинова не позволили нам быть в лучшей форме. Это была серия из семи матчей, где очень важным было физическое состояние, которое оказалось лучше у баскетболистов "Локомотива".

    Как профессионалы, мы должны были справиться с давлением, но не смогли. Посмотреть хотя бы на количество смазанных штрафных. Но как есть, так есть. Обидно, что команда на протяжении всего сезона показывала классный командный баскетбол, а один плохой отрезок всё испортил», — приводит слова Райковича «Чемпионат».

    Таким образом, «Локомотив» выиграл в серии до четырех побед со счетом 4-3, а ЦСКА впервые в истории Единой лиги не вышел в финал турнира.

    В финале турнира краснодарцы сыграют с победителем пары УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

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