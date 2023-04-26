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    Паскуаль: В третьей четверти мы полностью потеряли контроль

    Баскетбол Лига ВТБ УНИКС Зенит
    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался относительно поражения команды в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (63:78).

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    «В этой игре в первые 20 минут была равная борьба, команды играли с пониманием важности этого матча. В обороне все было серьёзно, в нападении — с нервами. Мазали штрафные, мазали простые броски, но всё было хорошо.

    Мы поговорили в раздевалке о том, что та команда, которая будет контролировать ход встречи в третьей четверти, возможно, победит. Но в третьей четверти мы полностью потеряли контроль — в защите и в нападении. Мы разрушили игру, после чего попытались вернуться, но разрыв был такой, что уже невозможно было это сделать», — приводит слова Хавьера Паскуаля пресс-служба «Зенита».

    Таким образом, УНИКС смог выйти вперед в серии до четырех побед — 3:2. Шестой матч состоится 29 апреля в Санкт-Петербурге.

    Напомним, что «Зенит» является действующим победителем турнира.

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