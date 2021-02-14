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    Российская команда победила сборную мира в Матче звезд Единой лиги ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ
    Команда Звезды России в рамках Матча звезд Единой лиги ВТБ победила сборную Звезд мира — 183:162 (48:47, 46:43, 40:38, 49:34)

    Виталий Фридзон
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    Виталий Фридзон

    Этот результат стал новым рекордом в истории Матчей звезд. В прошлом году команды набрали 326 очков.

    Самым результативным игроком стал защитник «Зенита» Виталий Фридзон, который набрал 57 очков, реализовав 16 трехочковых бросков. Также на его счету 5 подборов и 4 передачи.

    Добавим, что Фридзон, установивший новый рекорд по количеству очков в Матче звезд, был признан самым ценным игроком встречи.

    У «Звезд мира» больше всех очков на счету американского форварда «Химок» Джордана Мики (30).

    В рамках Матча звезд Единой лиги ВТБ также прошли конкурс данков и конкурс трехочковых бросков.

    В соревновании по броскам сверху победил защитник «Енисея» Таюс Бэттл. Победителем конкурса трехочковых бросков стал представитель «Нижнего Новгорода» Артем Комолов.

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