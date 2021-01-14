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    «Лейкерс» разгромили «Оклахому», «Даллас» одержал четвертую победу подряд

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Сакраменто Кингз Портленд Трэйл Блэйзерс Оклахома-Сити Тандер Лос-Анджелес Лейкерс Мемфис Гриззлиз Миннесота Тимбервулвз Нью-Йорк Никс Бруклин Нетс Детройт Пистонс Милуоки Бакс Даллас Маверикс Шарлотт Хорнетс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити» проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 99:128 (21:30, 25:28, 25:35, 28:35).

    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс

    Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 26 очков. На счету Монтрезла Харрелла 21 очко, Энтони Дэвиса — 18.

    У «Тандер» больше всех набрал Шей Гилджес-Александер — 17 очков.

    «Лейкерс», одержав четвертую победу подряд, является лидером Западной конференции, «Оклахома» — на 11-м месте.

    Еще в одной игре дня «Шарлотт» дома уступил «Далласу» со счетом 93:104 (16:32, 27:28, 29:27, 21:17).

    Самый значительный вклад в победу «Маверикс» внес словенский разыгрывающий Лука Дончич, которому не хватило лишь одной передачи до трипл-дабла — 34 очка, 13 подборов и 9 передач.

    Лучшую результативность в составе «Хорнетс» продемонстрировал разыгрывающий Терри Розир, на счету которого 18 очков и 6 подборов. Дабл-дабл на счету Пи Джей Вашингтона (16 очков, 10 подборов и 6 передач).

    «Шарлотт» прервал свою победную серию, состоящую из четырех матчей, а «Даллас» одержал четвертую победу подряд.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Милуоки» 101:110 (13:27, 34:31, 28:31, 26:21)
    «Нью-Йорк» — «Бруклин» 109:116 (25:26, 20:35, 31:31, 33:24)
    «Миннесота» — «Мемфис» 107:118 (29:27, 29:29, 32:24, 17:38)
    «Сакраменто» — «Портленд» 126:132 (43:33, 25:32, 37:35, 21:32)
    «Клипперс» — «Нью-Орлеан» 111:106 (28:28, 33:15, 22:28, 28:35)

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