Итудис: Если ЦСКА сохранит настрой, я уверен в нашем будущем

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу команды над(84:75) в матче Евролиги.

«Сегодня все были настроены, собраны, вышли с желанием побеждать. Мы контролировали большую часть матча.

Да, баскетбол — игра рывков, хорошие отрезки были и у нас, и у "Валенсии".

При этом мы подошли к ключевым эпизодам матча с хорошим движением мяча, и потому я могу отметить наших плеймейкеров Майка, Дани, Яниса и Уилла.

Майк сегодня провел один из своих лучших матчей в смысле контроля над игрой. Если посмотреть на статистику, она может немного обманывать, у нас не так много результативных передач, но мы в нападении сделали очень много для создания хороших моментов для атаки.

После матча с "Альбой" я отмечал, сколько баскетболистов соперника внесли вклад в результативные действия, тогда как у нас Майк и Уилл набрали львиную долю очков.

Сегодня у нас пять игроков отметились двузначными цифрами, плюс 9 очков набрал Дани, и это наш баскетбол, та игра, которую мы хотим показывать.

Мы сегодня сделали всего 7 потерь при 6 перехватах, тогда как соперники 13 и 2 соответственно. Это дало нам на десять владений больше, что отразилось на табло.

Впереди у нас много работы, прежде всего, над восстановлением формы болевших коронавирусом игроков, для них сейчас идет своего рода предсезонка.

Но если команда будет сохранять тот же настрой, я уверен в нашем будущем», — приводит слова Итудиса пресс-служба армейцев.

Добавим, что ЦСКА занимает четвертое место, одержав три победы и потерпев три поражения в шести встречах. В следующем туре армейцы в гостях встретятся с «Панатинаикосом». 0