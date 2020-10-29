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    Итудис: Если ЦСКА сохранит настрой, я уверен в нашем будущем

    Баскетбол ЦСКА Евролига Валенсия
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды над «Валенсией» (84:75) в матче Евролиги.

    Димитрис Итудис
    Димитрис Итудис

    «Сегодня все были настроены, собраны, вышли с желанием побеждать. Мы контролировали большую часть матча.

    Да, баскетбол — игра рывков, хорошие отрезки были и у нас, и у "Валенсии".

    При этом мы подошли к ключевым эпизодам матча с хорошим движением мяча, и потому я могу отметить наших плеймейкеров Майка, Дани, Яниса и Уилла.

    Майк сегодня провел один из своих лучших матчей в смысле контроля над игрой. Если посмотреть на статистику, она может немного обманывать, у нас не так много результативных передач, но мы в нападении сделали очень много для создания хороших моментов для атаки.

    После матча с "Альбой" я отмечал, сколько баскетболистов соперника внесли вклад в результативные действия, тогда как у нас Майк и Уилл набрали львиную долю очков.

    Сегодня у нас пять игроков отметились двузначными цифрами, плюс 9 очков набрал Дани, и это наш баскетбол, та игра, которую мы хотим показывать.

    Мы сегодня сделали всего 7 потерь при 6 перехватах, тогда как соперники 13 и 2 соответственно. Это дало нам на десять владений больше, что отразилось на табло.

    Впереди у нас много работы, прежде всего, над восстановлением формы болевших коронавирусом игроков, для них сейчас идет своего рода предсезонка.

    Но если команда будет сохранять тот же настрой, я уверен в нашем будущем», — приводит слова Итудиса пресс-служба армейцев.

    Добавим, что ЦСКА занимает четвертое место, одержав три победы и потерпев три поражения в шести встречах. В следующем туре армейцы в гостях встретятся с «Панатинаикосом». 0

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