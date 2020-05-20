КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюШестерка избранных. Тренеры, завоевавшие чемпионства в четырех и более лигах
  • 20:32
    • Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября
  • 19:32
    • Ариц Адурис завершил карьеру
  • 19:21
    • Давид Сильва объявил об уходе из «Ман Сити» по окончании сезона
  • 19:06
    • Известен полный календарь на остаток сезона Бундеслиги
  • 16:56
    • Чеферин: Планируем доиграть Лигу чемпионов к концу августа
    Все новости спорта

    НБА может доиграть сезон в «Диснейуорлде» в Орландо

    Баскетбол НБАКоронавирус в спорте
    Руководство НБА рассматривает вариант с продолжением сезона в Хьюстоне, сообщает The Ringer.

    «Диснейуорлд» в Орландо
    «Диснейуорлд» в Орландо

    По сведениям источника, в ближайшее время в Техасе разрешат проводить спортивные соревнования. Губернатор штата Генри Эбботт рассказал, что это будет возможно с конца мая.

    В Хьюстоне игры могут быть проведены на аренах Toyota Center и George R. Brown Convention Center.

    Также лига рассматривала вариант продолжения сезона в Орландо или Лас-Вегасе.

    Согласно сообщению инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Диснейуорлд» в Орландо является фаворитом на проведение оставшейся части сезона-2019/20 в НБА.

    «Диснейуорлд» является самым большим по площади и самым посещаемым центром развлечений в мире, площадь которого равна примерно 100 квадратных километров.

    Сезон НБА был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. В это же время у центрового «Юты» Руди Гобера обнаружили коронавирус.

    На данный момент сроки возобновления сезона неизвестны. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • Экспресс дня 21 мая
  • 3.33
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как пройдет репетиция финала Кубка Белоруссии?
  • «Динамо» Брест — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Торпедо-БелАЗ» не проиграет в Гродно?
  • Экспресс дня 21 мая. Прогноз и ставки
  • 3.33
    •
  • «Торпедо-БелАЗ» снова не уступит сопернику?
  • «Неман» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси в 2007-м Футбол Хет-трик Месси против мадридской обоймы. О ничьей в Эль-Класико на «Камп Ноу» в 2007-мВ испанском сезоне 2006/2007 чемпионская гонка длилась до самой последней минуты заключительного тура 13:090
  • 15:47
    • «Арсенал» готов обменять Ляказетта на игрока «Атлетико»
  • 14:55
    • Гончаренко: Продление контракта — очередной большой вызов
  • 12:10
    • ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
    Петер Бош Футбол «Байер» приблизился к Лиге чемпионов, «Вердер» — к вылету«Байер» разгромил «Вердер» в 26-м туре Бундеслиги Вчера в 23:130
  • Экспресс дня

  • «Торпедо-БелАЗ» не проиграет в Гродно?
  • 3.33
    •
  • 20:41
    • НБА может доиграть сезон в «Диснейуорлде» в Орландо
  • 19:38
    • Адурис: Время пришло. Я говорил, что футбол уйдет из тебя раньше, чем ты уйдешь из него
  • 19:13
    • Стал известен игрок «Уотфорда», заразившийся коронавирусом
    Тьерри Анри Футбол Все еще непобедимы. О том, как Анри вытащил «Арсенал» в матче с «Ливерпулем» в 2004-мКоманды английской Премьер-лиги с сегодняшнего дня должны вернуться к индивидуальным тренировкам, но до возможного рестарта лиги поговорим о ее матчах былых лет Вчера в 18:400
  • 18:21
    • «Сеул» оштрафовали за размещение секс-кукол на трибунах
  • 18:04
    • Завершение Серии А отодвинули на 20 августа
  • 14:32
    • «Лацио» согласовал продление контракта с Индзаги
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.33
  • Экспресс дня 21 мая
  • Завтра в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Неман — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •