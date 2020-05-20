НБА может доиграть сезон в «Диснейуорлде» в Орландо

Руководство НБА рассматривает вариант с продолжением сезона в Хьюстоне, сообщает The Ringer

По сведениям источника, в ближайшее время в Техасе разрешат проводить спортивные соревнования. Губернатор штата Генри Эбботт рассказал, что это будет возможно с конца мая.

В Хьюстоне игры могут быть проведены на аренах Toyota Center и George R. Brown Convention Center.

Также лига рассматривала вариант продолжения сезона в Орландо или Лас-Вегасе.

Согласно сообщению инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Диснейуорлд» в Орландо является фаворитом на проведение оставшейся части сезона-2019/20 в НБА.

«Диснейуорлд» является самым большим по площади и самым посещаемым центром развлечений в мире, площадь которого равна примерно 100 квадратных километров.

Сезон НБА был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. В это же время у центрового «Юты» Руди Гобера обнаружили коронавирус.

На данный момент сроки возобновления сезона неизвестны. 0