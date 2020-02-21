Российские баскетболисты проиграли Италии в первом матче отбора на ЧЕ

Сборная Италии В первом матче 4-го отборочного этапа чемпионата Европы по баскетболу обыграла команду России со счетом 83:64 (26:24, 15:9, 21:18, 21:13).

Форвард итальянцев Джампаоло Риччи набрал 19 очков. На счету разыгрывающего защитника Марко Списсу дабл-дабл — 10 очков и 10 передач.

В составе россиян самым результативным стал атакующий защитник «Локомотива-Кубани» Дмитрий Кулагин, набравший 17 очков.

В другом матче группы В сборная Северной Македонии на своей площадке уступила команде Эстонии со счетом 72:81.

Итальянской сборной гарантирована путевка в финальную часть турнира, поскольку в сентябре 2021 года Италия будет принимать Евробаскет вместе с Чехией, Грузией и Германией.

В финальную часть чемпионата Европы от группы B выйдут две лучше команды, кроме Италии.

23 февраля сборная России сыграет в Перми с командой Северной Македонии, а эстонцы в Таллинне примут итальянцев. 0