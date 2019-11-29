«Бруклин» выиграл у «Бостона» в матче НБА

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Нью-Йорке, завершилась со счетом 112:107 (31:24, 27:31, 29:26, 25:26).

Разыгрывающий «Нетс» Спенсер Динуидди набрал 32 очка, добавив к ним 11 передач. Также дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов оформил Джарретт Аллен.

У «Селтикс» Джейсон Тейтум записал на свой счет 26 очков и 9 подборов. Кемба Уокер набрал 17 очков, сделал 6 передач и 5 подборов.

В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает третье место (13 побед, 5 поражений), а «Бруклин» — седьмое (10 побед, 9 поражений). 0