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    «Бруклин» выиграл у «Бостона» в матче НБА

    Баскетбол НБА Бруклин Нетс Бостон Селтикс
    «Бруклин Нетс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Нью-Йорке, завершилась со счетом 112:107 (31:24, 27:31, 29:26, 25:26).

    Разыгрывающий «Нетс» Спенсер Динуидди набрал 32 очка, добавив к ним 11 передач. Также дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов оформил Джарретт Аллен.

    У «Селтикс» Джейсон Тейтум записал на свой счет 26 очков и 9 подборов. Кемба Уокер набрал 17 очков, сделал 6 передач и 5 подборов.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает третье место (13 побед, 5 поражений), а «Бруклин» — седьмое (10 побед, 9 поражений). 0

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