«Лейкерс» победили «Сан-Антонио», трипл-даблы Леброна и Дончича

В очередном матче регулярного чемпионата НБАпринимали потерпел домашнее поражение — 96:103 (25:26, 18:30, 29:21, 24:26).

Ключевой стала вторая четверть, которую «Лейкерс» выиграли с преимуществом в 12 очков.

В составе победителей трипл-дабл оформил Леброн Джеймс, который набрал 21 очко, сделал 12 подборов и 13 результативных передач. Дабл-дабл на свой счет записали Энтони Дэвис (25 очков и 11 подборов) и Дуайт Ховард (14 очков и 13 подборов).

В составе проигравшей команды дабл-дабл оформили Деджанте Мюррей (18 очков и 11 подборов) и Руди Гэй (16 очков и 10 подборов).

В следующем матче «Сан-Антонио» сыграет с «Атлантой», а «Лейкерс» встретятся с «Чикаго».

Обзор матча

В другом матче дня «Кливленд» принимал «Даллас» и разгромно проиграл — 111:131 (28:31, 25:27, 33:32, 25:41).

Решающей оказалась заключительная четверть, которую гости выиграли с преимуществом в 16 очков.

В составе победителей трипл-дабл из 29 очков, 14 подборов и 15 передач собрал Лука Дончич.

Самым результативным в составе «Кливленда» стал Кевин Лав, набравший 29 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов оформил Тристан Томпсон.

Таким образом, «Кливленд» потерпел второе поражение подряд. «Даллас» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры. В следующем матче «Кливленд» сыграет с «Бостон Селтикс», а «Даллас» встретится с «Орландо».

Обзор матча

Другие результаты:

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта» — 105:94 (16:20, 23:21, 26:28, 40:25)

«Индиана» — «Чикаго» — 108:95 (24:18, 31:24, 31:32, 22:21)

«Нью-Йорк Никс» — «Сакраменто» — 92:113 (23:32, 18:29, 23:29, 28:23)

«Майами» — «Хьюстон» — 129:100 (46:14, 25:32, 28:25, 30:29) 0