ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Краснодар»Лучший камбэк осени. «Ростов» упустил победу в Краснодаре, но остался вторым
  • 09:56
    • Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 09:42
    • Овечкин стал рекордсменом по количеству матчей за «Вашингтон»
  • 09:29
    • «Лейкерс» победили «Сан-Антонио», трипл-даблы Леброна и Дончича
  • 09:14
    • «Эвертон»: Гомешу потребуется операция
  • 08:56
    • Два ассиста Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
    Все новости спорта

    «Лейкерс» победили «Сан-Антонио», трипл-даблы Леброна и Дончича

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио Спёрс
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Сперс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и потерпел домашнее поражение — 96:103 (25:26, 18:30, 29:21, 24:26).

    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс

    Ключевой стала вторая четверть, которую «Лейкерс» выиграли с преимуществом в 12 очков.

    В составе победителей трипл-дабл оформил Леброн Джеймс, который набрал 21 очко, сделал 12 подборов и 13 результативных передач. Дабл-дабл на свой счет записали Энтони Дэвис (25 очков и 11 подборов) и Дуайт Ховард (14 очков и 13 подборов).

    В составе проигравшей команды дабл-дабл оформили Деджанте Мюррей (18 очков и 11 подборов) и Руди Гэй (16 очков и 10 подборов).

    В следующем матче «Сан-Антонио» сыграет с «Атлантой», а «Лейкерс» встретятся с «Чикаго».

    Обзор матча

    В другом матче дня «Кливленд» принимал «Даллас» и разгромно проиграл — 111:131 (28:31, 25:27, 33:32, 25:41).

    Решающей оказалась заключительная четверть, которую гости выиграли с преимуществом в 16 очков.

    В составе победителей трипл-дабл из 29 очков, 14 подборов и 15 передач собрал Лука Дончич.

    Самым результативным в составе «Кливленда» стал Кевин Лав, набравший 29 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов оформил Тристан Томпсон.

    Таким образом, «Кливленд» потерпел второе поражение подряд. «Даллас» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры. В следующем матче «Кливленд» сыграет с «Бостон Селтикс», а «Даллас» встретится с «Орландо».

    Обзор матча

    Другие результаты:

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта» — 105:94 (16:20, 23:21, 26:28, 40:25)

    «Индиана» — «Чикаго» — 108:95 (24:18, 31:24, 31:32, 22:21)

    «Нью-Йорк Никс» — «Сакраменто» — 92:113 (23:32, 18:29, 23:29, 28:23)

    «Майами» — «Хьюстон» — 129:100 (46:14, 25:32, 28:25, 30:29) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Арсенал» Тула
  • 1.83
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Спартак» одержать третью победу подряд?
  • «Спартак» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Продлит ли «Рубин» свою беспроигрышную серию?
  • «Крылья Советов» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • На «Екатеринбург Арене» «сухо» не будет?
  • «Урал» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Игроки «Валенсии» Футбол Примера. Волевая победа «Валенсии», поражение «Барселоны», ничья «Реала» и «Бетиса»Подробности матчей 12-го тура чемпионата Испании по футболу 01:230
  • 08:15
    • Аллегри — главный кандидат на пост главного тренера «Баварии»
  • 23:11
    • «Бавария» объявила об отставке Ковача с поста главного тренера
  • 00:47
    • «Лацио» вырвал победу у «Милана»
    «Борнмут» — «МЮ» Футбол АПЛ. «МЮ» проиграл «Борнмуту», «Ливерпуль» и «МанСити» с трудом вырвали победыОбзор матчей одиннадцатого тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:020
  • Экспресс дня

  • Что принесут последние матчи первого круга РПЛ?
  • 2.80
    •
  • 01:13
    • «Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду»
  • 01:05
    • «Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену»
  • 00:28
    • Хэмилтон стал 6-кратным чемпионом мира в «Формуле-1»
    «Ливерпуль» в очередной раз проявил победный характер Футбол «Ливерпуль» идет по стопам «МЮ» 1999 годаРеакция прессы на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» Вчера в 04:370
  • 18:31
    • «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Ростовом»
  • 21:37
    • «Тоттенхэм» упустил победу над «Эвертоном»
  • 21:14
    • Карпин — о ничьей с «Краснодаром»: До слез обидно
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •