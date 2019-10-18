Итудис: Мы контролировали игру с самого начала и до конца

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу в матче Евролиги над подмосковнымисо счетом 99:86.

«Поздравляю команду, мы контролировали игру с самого начала, были собраны с первого до последнего мгновения.

Да, у нас были неудачные моменты, но нам противостояла хорошая, талантливая команда, шедшая пока без поражений.

При этом мы сделали много положительного, 18 подборов в нападении, высокий процент попаданий.

Первую и третью четверть суммарно мы выиграли "+15", а это нелегко против такого соперника как "Химки".

Ведь практически каждая наша ошибка, каждый второй шанс оборачивались трехочковыми в наше кольцо.

Спасибо болельщикам, уверен, мы их порадовали. Приятно, что наши сражения проходят в такой классной атмосфере», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0