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    Итудис: Мы контролировали игру с самого начала и до конца

    ЦСКА Химки Евролига
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в матче Евролиги над подмосковными «Химками» со счетом 99:86.

    Димитрис Итудис
    Димитрис Итудис

    «Поздравляю команду, мы контролировали игру с самого начала, были собраны с первого до последнего мгновения.

    Да, у нас были неудачные моменты, но нам противостояла хорошая, талантливая команда, шедшая пока без поражений.

    При этом мы сделали много положительного, 18 подборов в нападении, высокий процент попаданий.

    Первую и третью четверть суммарно мы выиграли "+15", а это нелегко против такого соперника как "Химки".

    Ведь практически каждая наша ошибка, каждый второй шанс оборачивались трехочковыми в наше кольцо.

    Спасибо болельщикам, уверен, мы их порадовали. Приятно, что наши сражения проходят в такой классной атмосфере», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0

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