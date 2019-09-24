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    Прифтис: Встреча такого уровня поможет УНИКСу в подготовке

    УНИКС Олимпиакос
    Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подвел итоги матча с «Олимпиакосом» (66:70) в рамках Кубка Гомельского.

    Димитрис Прифтис
    Димитрис Прифтис

    «Спасибо ЦСКА за приглашение на такой турнир второй год подряд.

    Мы с удовольствием выступаем на таком турнире, который носит имя особой личности для российского баскетбола.

    Что касается самой игры, то мы только чуть больше месяца работаем вместе, и сейчас мы проверяем себя в борьбе с сильными соперниками.

    Здорово, что игра получилась сложной и равной, такая встреча поможет нам в подготовке.

    Да, жаль, что мы проиграли. Все решили нюансы, для нас проблемными были подборы "Олимпиакоса" в нападении во второй половине», — сказал Прифтис «Р-Спорт». 0

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