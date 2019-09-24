Прифтис: Встреча такого уровня поможет УНИКСу в подготовке

Димитрис Прифтис
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«Спасибо ЦСКА за приглашение на такой турнир второй год подряд.
Мы с удовольствием выступаем на таком турнире, который носит имя особой личности для российского баскетбола.
Что касается самой игры, то мы только чуть больше месяца работаем вместе, и сейчас мы проверяем себя в борьбе с сильными соперниками.
Здорово, что игра получилась сложной и равной, такая встреча поможет нам в подготовке.
Да, жаль, что мы проиграли. Все решили нюансы, для нас проблемными были подборы "Олимпиакоса" в нападении во второй половине», — сказал Прифтис «Р-Спорт». 0