Прифтис: Встреча такого уровня поможет УНИКСу в подготовке

Главный тренер УНИКСаподвел итоги матча с(66:70) в рамках Кубка Гомельского.

«Спасибо ЦСКА за приглашение на такой турнир второй год подряд.

Мы с удовольствием выступаем на таком турнире, который носит имя особой личности для российского баскетбола.

Что касается самой игры, то мы только чуть больше месяца работаем вместе, и сейчас мы проверяем себя в борьбе с сильными соперниками.

Здорово, что игра получилась сложной и равной, такая встреча поможет нам в подготовке.

Да, жаль, что мы проиграли. Все решили нюансы, для нас проблемными были подборы "Олимпиакоса" в нападении во второй половине», — сказал Прифтис «Р-Спорт». 0