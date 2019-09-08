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    Испания и Аргентина одержали победы над ЧМ-2019

    Чемпионат мира по баскетболу-2019 (м) Сборная Испании Сборная Сербии Сборная Польши
    Сборная Испании одержала победу над командой Сербии в матче второго группового этапа чемпионата мира.

    Испания — Сербия
    Испания — Сербия

    Встреча группы J, которая прошла в Ухани, завершилась со счетом 81:69 (13:20, 32:17, 22:19, 14:13).

    Самым результативным в составе победителей стал Рики Рубио, в активе которого 19 очков. У сербской сборной дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов сделал Богдан Богданович.

    Обе сборные вышли в четвертьфинал: испанцы — с первого места в группе, сербы — со второго.

    В рамках группы I сборная Аргентины переиграла команду Польши — 91:65 (20:14, 22:13, 28:14, 21:24).

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    • В составе победителей 21 очко набрал Луис Скола. У проигравших 16 очками отметился Эй Джей Слотер.

    Аргентина вышла в четвертьфинал с первого места в группе, а Польша — со второго. 0

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