Испания и Аргентина одержали победы над ЧМ-2019

Сборнаяодержала победу над командойв матче второго группового этапа чемпионата мира.

Встреча группы J, которая прошла в Ухани, завершилась со счетом 81:69 (13:20, 32:17, 22:19, 14:13).

Самым результативным в составе победителей стал Рики Рубио, в активе которого 19 очков. У сербской сборной дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов сделал Богдан Богданович.

Обе сборные вышли в четвертьфинал: испанцы — с первого места в группе, сербы — со второго.

В рамках группы I сборная Аргентины переиграла команду Польши — 91:65 (20:14, 22:13, 28:14, 21:24).

В составе победителей 21 очко набрал Луис Скола. У проигравших 16 очками отметился Эй Джей Слотер.

Аргентина вышла в четвертьфинал с первого места в группе, а Польша — со второго. 0