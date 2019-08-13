Бывший центровой «Бруклина» перешел в «Локомотив-Кубань»

Бывший центровой «Бруклин Нетс»подписал контракт с «Локомотивом-Кубанью», сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

Соглашение 26-летнего баскетболиста с российским клубом рассчитано на один сезон.

«Мы очень рады, что первым европейским клубом, в котором сыграет Алан Уильямс, будет "Локомотив-Кубань". У него есть все качества для того, чтобы доминировать на европейской арене.

Конечно, на адаптацию уйдет некоторое время, но мы верим, что его психологические и физические качества позволят быстро приспособиться к новой среде. Я думаю, он внесет весомый вклад в игру "Локо" в следующем сезоне», — заявил главный тренер Лука Банки.

Уильямс в прошедшем сезоне НБА сыграл пять матчей за «Бруклин», набирая в среднем за игру 3,6 очка и делая 3,8 подбора. 0