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    Бывший центровой «Бруклина» перешел в «Локомотив-Кубань»

    Локомотив-Кубань Лига ВТБ Бруклин Нетс НБА
    Бывший центровой «Бруклин Нетс» Алан Уильямс подписал контракт с «Локомотивом-Кубанью», сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

    Алан Уильямс
    Алан Уильямс

    Соглашение 26-летнего баскетболиста с российским клубом рассчитано на один сезон.

    «Мы очень рады, что первым европейским клубом, в котором сыграет Алан Уильямс, будет "Локомотив-Кубань". У него есть все качества для того, чтобы доминировать на европейской арене.

    Конечно, на адаптацию уйдет некоторое время, но мы верим, что его психологические и физические качества позволят быстро приспособиться к новой среде. Я думаю, он внесет весомый вклад в игру "Локо" в следующем сезоне», — заявил главный тренер Лука Банки.

    Уильямс в прошедшем сезоне НБА сыграл пять матчей за «Бруклин», набирая в среднем за игру 3,6 очка и делая 3,8 подбора. 0

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