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    ЦСКА объявил об уходе Де Коло

    Лига ВТБ ЦСКА
    Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил о расставании с 31-летним французским защитником Нандо Де Коло, контракт которого с клубом истек.

    Нандо Де Коло
    Нандо Де Коло

    «На протяжении пяти лет я играл и жил в Москве, и этот город стал первым домом в моей семейной жизни. Когда родилась Лола, именно Москва стала первым городом, в котором она оказалась. Здесь мы стали настоящей семьей.

    Что касается моего ухода, он не значит, что я хотел расстаться с ЦСКА. Я просто хочу оказаться в другом месте, преследовать другие цели. Здесь я провел пять потрясающих сезонов, мы дважды выиграли Евролигу, доминировали в Лиге ВТБ, показали всем, что ЦСКА — лучший клуб на континенте. Я был по-настоящему горд защищать его цвета.

    Для меня очень важно было стать частью этого потрясающего коллектива, который стал для нас большой семьей. Потому, как я сказал, я достиг всего возможного в составе ЦСКА. Думаю, сейчас у меня есть шанс что-то изменить, найти новый вызов, вновь сражаться на самом высоком уровне», — сказал де Коло.

    В составе ЦСКА француз провел 292 матча и в среднем за 24,3 минуты на паркете набирал по 16,4 очка и делал 3,9 передачи. С «армейцами» он дважды выиграл Евролигу — в 2016 и 2019 году. Также на его счету пять побед в Единой лиге ВТБ. 0

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