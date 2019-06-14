Дюрант пропустит следующий сезон, Томпсон порвал крестообразную связку

Один из лидеров «Голден Стэйт», перенесший накануне операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия, пропустит весь следующий сезон.

Об этом заявил главный тренер команды Стив Керр, которого цитирует пресс-служба клуба.

Дюрант, пропустив месяц из-за травмы икроножной мышцы, вышел на паркет в пятом матче финальной серии НБА с «Торонто», но во второй четверти в борьбе с соперником получил повреждение и не смог продолжить встречу.

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон серьезно травмировался в шестом матче с «Рэпторс», когда неудачно приземлился на ногу.

29-летний баскетболист прошел МРТ, которое выявило у него разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«Голден Стэйт» проиграл «Торонто» в финальной серии со счетом 2-4 и не смог защитить чемпионский титул. 0