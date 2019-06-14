Дюрант пропустит следующий сезон, Томпсон порвал крестообразную связку

Кевин Дюрант
globallookpress.com
Об этом заявил главный тренер команды Стив Керр, которого цитирует пресс-служба клуба.
Дюрант, пропустив месяц из-за травмы икроножной мышцы, вышел на паркет в пятом матче финальной серии НБА с «Торонто», но во второй четверти в борьбе с соперником получил повреждение и не смог продолжить встречу.
Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон серьезно травмировался в шестом матче с «Рэпторс», когда неудачно приземлился на ногу.
29-летний баскетболист прошел МРТ, которое выявило у него разрыв передней крестообразной связки левого колена.
«Голден Стэйт» проиграл «Торонто» в финальной серии со счетом 2-4 и не смог защитить чемпионский титул. 0