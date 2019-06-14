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    Дюрант пропустит следующий сезон, Томпсон порвал крестообразную связку

    Голден Стэйт Уорриорз НБА
    Один из лидеров «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, перенесший накануне операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия, пропустит весь следующий сезон.

    Кевин Дюрант
    Кевин Дюрант

    Об этом заявил главный тренер команды Стив Керр, которого цитирует пресс-служба клуба.

    Дюрант, пропустив месяц из-за травмы икроножной мышцы, вышел на паркет в пятом матче финальной серии НБА с «Торонто», но во второй четверти в борьбе с соперником получил повреждение и не смог продолжить встречу.

    Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон серьезно травмировался в шестом матче с «Рэпторс», когда неудачно приземлился на ногу.

    29-летний баскетболист прошел МРТ, которое выявило у него разрыв передней крестообразной связки левого колена.

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