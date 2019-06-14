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    «Торонто» впервые стал чемпионом НБА

    НБА Торонто Рэпторс Голден Стэйт Уорриорз
    «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в шестом матче финальной серии НБА.

    Кавай Леонард
    Кавай Леонард

    Встреча, которая прошла в Окленде, завершилась со счетом 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22) в пользу гостей.

    Ключевой момент случился за восемь секунд до финальной сирены, когда при счете 110:111 Стеф Карри промахнулся из-за трехочковой дуги.

    «Уорриорз» играли без Кевина Дюранта, получившего травму в пятом матче. В конце третьей четверти они также остались без Клэя Томпсона, который неудачно приземлился и повредил колено.

    Именно Томпсон стал самым результативным игроком встречи, записав на свой счет 30 очков и 5 подборов.

    В составе победителей лучшими стали разыгрывающий Кайл Лаури (26 очков, 7 подборов, 10 передач), форвард Паскаль Сиакам (26 очков, 10 подборов, 3 передачи) и защитник Фред Ванвлит (22 очка, 6 подборов, 3 передачи).

    «Голден Стэйт» — «Торонто»

    MVP финальной серии признан форвард Кавай Леонард, который в среднем набирал 28,5 очка, делал 9,8 подбора, 4,2 передачи, 2 блок-шота и более одного перехвата. 0

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