«Торонто» впервые стал чемпионом НБА

одержал победу надв шестом матче финальной серии НБА.

Встреча, которая прошла в Окленде, завершилась со счетом 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22) в пользу гостей.

Ключевой момент случился за восемь секунд до финальной сирены, когда при счете 110:111 Стеф Карри промахнулся из-за трехочковой дуги.

«Уорриорз» играли без Кевина Дюранта, получившего травму в пятом матче. В конце третьей четверти они также остались без Клэя Томпсона, который неудачно приземлился и повредил колено.

Именно Томпсон стал самым результативным игроком встречи, записав на свой счет 30 очков и 5 подборов.

В составе победителей лучшими стали разыгрывающий Кайл Лаури (26 очков, 7 подборов, 10 передач), форвард Паскаль Сиакам (26 очков, 10 подборов, 3 передачи) и защитник Фред Ванвлит (22 очка, 6 подборов, 3 передачи).

«Голден Стэйт» — «Торонто»

MVP финальной серии признан форвард Кавай Леонард, который в среднем набирал 28,5 очка, делал 9,8 подбора, 4,2 передачи, 2 блок-шота и более одного перехвата. 0