Мозгов готов сменить команду в НБА

Российский центровойответил на вопрос о своем будущем в команде.

«В первую очередь я хочу выздороветь и играть в баскетбол. Если тренер "Орландо" будет мне доверять, и я буду получать игровое время, то мне больше ничего не надо. Если нет — то вполне готов уехать в другой клуб НБА», — цитируют Мозгова «Известия».

Напомним, 32-летний россиянин из-за травмы колена не выходил на площадку в матчах НБА со 2 июля 2018 года.

Помимо «Орландо», Мозгов в НБА защищал цвета «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». В сезоне-2015/16 россиянин стал чемпионом НБА вместе с «Кливлендом». 0