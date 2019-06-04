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    Мозгов готов сменить команду в НБА

    НБА Орландо Мэджик
    Российский центровой «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов ответил на вопрос о своем будущем в команде.

    Тимофей Мозгов
    Тимофей Мозгов

    «В первую очередь я хочу выздороветь и играть в баскетбол. Если тренер "Орландо" будет мне доверять, и я буду получать игровое время, то мне больше ничего не надо. Если нет — то вполне готов уехать в другой клуб НБА», — цитируют Мозгова «Известия».

    Напомним, 32-летний россиянин из-за травмы колена не выходил на площадку в матчах НБА со 2 июля 2018 года.

    Помимо «Орландо», Мозгов в НБА защищал цвета «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». В сезоне-2015/16 россиянин стал чемпионом НБА вместе с «Кливлендом». 0

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